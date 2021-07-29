DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yangın iddialarına yanıt
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Bakan Koca: Yapılan aşı dozu 71 milyonu aştı
Küresel güçlerin işgali ve Irak’ta yağmalanan kültür hazineleri
Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak
Analiz: 'Enflasyon tahminleri, fiyat baskıları neticesinde yükseltildi'
Ekvator Ginesi'nde 6 Fransız askeri gözaltına alındı
7 çocuklu dayı 'aşı kısırlık yapıyor' derse!
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi 6 ay daha uzatıldı
İstanbul'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi
Oyunda deneyimi artıracak yeni Excalibur gaming aksesuarlar tanıtıldı
'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı
Somali'de uzun süredir ertelenen seçimler başladı
Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı
Turkcell Genel Müdürü Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yeni mezunlarla bir araya geldi

TIMETURK / DÜNYA / Körfez krizinden bu yana bir ilk: Katar, Mısır'a büyükelçi atadı

Körfez krizinden bu yana bir ilk: Katar, Mısır'a büyükelçi atadı

Katar, Körfez krizinin yaşandığı 2017 yılından bu yana ilk kez Mısır'a büyükelçi atadığını duyurdu.

5 Saat Önce
2021-07-29 15:22:11
Körfez krizinden bu yana bir ilk: Katar, Mısır'a büyükelçi atadı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye, Mısır, Libya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yeni büyükelçiler atanması yönünde karar çıkardı.

Türkiye'ye Muhammed bin Nasır bin Casim, Mısır'a Mubarek bin Şafi, GKRY'ye Ali Yusuf Abdurrahman, ve Libya'ya Halid Muhammed Zabin olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi olarak atandı.

Haziran 2017'de Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile Katar arasında ilişkilerin kesilmesinden bu yana Doha, ilk kez Kahire'ye büyükelçi atamış oldu.

Krizin sona ermesinin ardından, iki ülke arasında olumlu adımlar atıldı. Bu kapsamda Mısır 23 Haziran'da Katar'a büyükelçi atamıştı.

KÖRFEZ KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. KİK Zirvesiyle çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş