Kore gençliği tarihi bunalımda

Türkiye’de özellikle özendirilen Güney Kore gençliği ve yaşam tarzı büyük bir bunalım içinde olduğu tespit edildi.

Asya-Pasifik medyasında yer alan haber ve analizlere göre, Güney Kore gençliği büyük bir kimlik ve psikolojik bunalım içerisinde. Bu da uyuşturucu bağımlılığı cinsel sapkınlık ve sapmaların yanısıra aile yapısını temelde bozulmasına sebep oluyor.



Endonezya medyasında yer alan bir analiz haberde Güney Kore gençliğinin yaşadığı bunalım gözler önüne seriliyor:



Habere ilk konu edilen bir üniversite öğrencisi ve ilesinden uzakta olan Paul Kim, Woosong Üniversitesi'ne kabul edildiğinde Güney Kore'nin Daejeon şehrinde dokuz yıldır yalnız yaşadığı belirtiliyor.



Okula giden ve part time işler yapan Kim, 33 metrekarelik bir apartman dairesinde kendini yalnız yaşama alıştırmak için çok fazla zaman harcamadığını belirtiyor.



Yalnızlık duygusu onu zaman zaman rahatsız etmiş olsa da Kim, başkent Seul'ün 160 kilometre güneyindeki bir şehirde, üniversiteye yakın yaşadıkları için arkadaşlarıyla sık sık buluşabileceğini söyledi.



Kim, ülkede yalnız yaşayan ve sayıları giderek artan insanlardan biri.



Güney Kore tarafından geçen ay yayınlanan bir rapora göre, Güney Kore'de 2020'de yıllık yaklaşık 1 milyon artışla 6,6 milyondan fazla tek kişilik ev bulunuyordu.



Tek kişilik evler artık ülkede yaygın bir yaşam biçimidir ve toplam hanelerin yüzde 31,7'sini oluşturuyor.



Bu sosyal eğilim, "yalnız kabile" anlamına gelen "honjok" olarak adlandırıldı. Terim genellikle yalnızlığı ve bağımsızlığı benimseyen, ülkenin artan sayıda tek kişilik hane halkını ve romantizm, evlilik ve aileye yönelik değişen tutumları yansıtan bir nesli tanımlamak için kullanılır.



Artan bireysellik duygusu, uygun olmayan konut fiyatları ve diğer mali yüklerin, eğilimin arkasındaki ana nedenler olduğuna inanılıyor.



Kim, üniversite öğrencilerinin ailelerinden bağımsız bir yol izlediğini söyledi. Kim, mezun olanların genellikle kariyer aramak için Seul'e taşındıklarını, ancak birçoğunun yüksek emlak fiyatları nedeniyle yalnız yaşamaya devam ettiğini söyledi.



Kookmin Bank'ın verilerine göre, ülke nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği yapan Seul metropol bölgesinde, bir dairenin ortalama fiyatı son beş yılda iki katına çıkarak Temmuz ayında 1,1 milyar won'a (953.000 $) ulaştı. Ülke genelinde fiyatlar aynı dönemde yüzde 60 arttı.



Güney Kore'de giderek daha fazla genç, ev sahibi olma ve bunun yerine kiralama umutlarından vazgeçiyor. "jeonse" kiralama sisteminde kiracılar, aylık tutarlar yerine depozito olarak büyük bir meblağ öderler. Depozito, sözleşmenin sonunda, genellikle iki yıl sonra iade ediliyor.



Ülkenin Finansal Denetleme Servisi'nin Eylül ayı verilerine göre, 20'li ve 30'lu yaşlarındaki Güney Korelilere "jeonse" kira mevduatlarını ödemek için verilen tüm kredilerin toplamı 2017'den bu yana iki katından fazla arttı.



Şanghay Sosyal Bilimler Akademisi Nüfus ve Kalkınma Enstitüsü müdür yardımcısı Zhou Haiwang, Doğu Asya kültüründe varsayılan evlilik modelinin yüzükleri takmadan önce bir ev satın almak olduğunu söyledi. Ancak ev fiyatı ulaşamayacakları kadar uzaksa, gençlerin bir aile kurmak yerine kariyer arayışına öncelik vermeleri gerekebileceğini söyledi.



Pazarda uzmanlaşmış bir Alman şirketi olan Statista'nın verilerine göre, Güney Kore'de ilk kez evlenen hem erkeklerin hem de kadınların ortalama yaşı son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttı (kadınların yaşı 30. Ve bu oran bekar kızlar arasında 78'e tekabül ediyor.



2020'de ülke ilk kez doğumlardan daha fazla ölüm kaydetti ve zaten dünyanın en düşük doğum oranına sahip bir ülkede yeni alarm verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.