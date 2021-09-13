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Köpeğine zorla secde ettirdi!

Mısır'da bir doktor, erkek hemşireden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istedi. Sosyal medyada gündeme oturan olayın görüntüleri sonrası doktor gözaltına alındı.

36 Dakika Önce
2021-09-13 21:53:33
Köpeğine zorla secde ettirdi!

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Mısır Başsavcılığı, söz konusu doktor ile bir hastane çalışanının erkek hemşireye "hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Doktor ve hastane çalışanı "güç kullanmak, hakaret ve dini istismar etmek" gibi suçlamalardan yargılanacak.

Mısır Doktorlar Sendikası ise dün akşam yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, söz konusu doktorun disiplin kuruluna sevk edileceğini kaydetmişti.

Günler önce sosyal medyada yayılan video, ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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