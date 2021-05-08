Kontrolden çıkan Çin roketi 'Türkmenistan'a düşebilir

Çin’in kontrolden çıkan roketi yörüngede kontrolsüz düşüşünü sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceğini açıkladı.

Çin'in 29 Nisan'da uzaya gönderdiği roketin dünyada yol açtığı endişe devam ediyor.

Uzay istasyonu için yollanan ve ilk modülü taşıyan roket kontrolden çıkmasının ardından yörüngedeki düşüşünü sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceği belirtildi.

Çin'den ilk açıklama

Kontrolden çıkan rokete ilişkin Çin, sessizliğini bozarak, roketin bir tehlike oluşturmadığını savunmuştu.

Roket parçalarının büyük bölümünün düşüş sırasında yanacağı, roketin bir zarara sebep olma ihtimalinin de çok az olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak:TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.