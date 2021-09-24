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TIMETURK / DÜNYA / Kongre Baskını soruşturmasında Trump yönetimi yetkilileri ifadeye çağrıldı

Kongre Baskını soruşturmasında Trump yönetimi yetkilileri ifadeye çağrıldı

ABD'de 6 Ocak’ta düzenlenen Kongre Baskını’nı soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’la ilişkili 4 kişiyi ifadeye çağırdığını açıkladı.

4 Saat Önce
2021-09-24 08:05:56
Kongre Baskını soruşturmasında Trump yönetimi yetkilileri ifadeye çağrıldı

ABD'de 6 Ocak'ta düzenlenen Kongre Baskını'nı soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump'la ilişkili 4 kişiyi ifadeye çağırdığını açıkladı.

Komite, yayınladığı yazılı açıklamada Trump yönetiminde görevli Beyaz Saray eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, Savunma Bakanlığı eski yetkilisi Kashyap Patel ve Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon'dan 14 ve 15 Ekim tarihlerinde Kongre Baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurdu.

Açıklamada, dört kişinin 6 Ocak ve öncesindeki günlerde Kongre Baskını ve seçim sonuçlarının değiştirilmesi konularında Trump ile iletişim içinde olduklarına dair iddialara da yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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