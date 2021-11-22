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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 50 sivil hayatını kaybetti
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TIMETURK / DÜNYA / Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 50 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 50 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 50 sivil yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2021-11-22 20:44:41
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 50 sivil hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Djugu kasabasına Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup tarafından saldırı düzenledi.

Saldırıda, çoğunluğu kadın ve çocuk 50 sivil hayatını kaybetti.

CODECO üyeleri, yerel hastaneleri ve ibadethaneleri yağmaladıktan sonra kasabayı terk etti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de "askeri kuşatma" ilan edilmişti.

Askeri kuşatma kapsamında bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak, yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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