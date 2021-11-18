Kongo'daki Nyamuragira yanardağının tekrar faaliyete geçebileceği uyarısı yapıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde, dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Nyamuragira yanardağının yakında faaliyete geçebileceği uyarısında bulunuldu.