Kongo'da milisler köye saldırdı! 27 sivil öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda milisler tarafından düzenlenen bir saldırıda 27 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kızıl Haç, cumartesi günü gerçekleşen saldırının Uganda ve KDC'de faaliyet gösteren milis grup 'Müttefik Demokratik Güçler' tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Sahadaki uzmanların çalışmaları ile KDC'deki şiddeti gözleyen 'Kivu Security Tracker' da ölü sayısını ve saldırganların 'Müttefik Demokratik Güçler' olduğunu doğruladı.

Ordu sözcüsü Anthony Mualushayi, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Ben Manyama kasabasında şafak saatlerinde kurşun sesleri duyduk. Vardığımızda artık çok geçti çünkü milisler çoktan onlarca vatandaşımızı öldürmüştü" dedi.

IŞİD'in 'yerel bağlantısı' olarak nitelendirdiği 'Müttefik Demokratik Güçler', KDC'nin doğusunda binlerce vatandaşı öldürmekle suçlanıyor.

Mualushayi, askerlerin saldırıdan sonra "7 milis grup üyesini etkisiz hale getirdiğini" bildirdi. .