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Kongo Cumhurbaşkanı Tshisekedi’den Türkiye açıklaması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeye yaptığı ziyaretin, ülkesinin geleceği için muazzam bir anlam taşıdığını belirtti.

2 Saat Önce
2022-02-20 23:03:03
Kongo Cumhurbaşkanı Tshisekedi’den Türkiye açıklaması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yaptığı ziyaretin, ülkesinin geleceği için muazzam bir anlam taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, KDC'ye terörle mücadele kapsamında eğitim ve tecrübe paylaşımında bulunacağını kaydeden Tshisekedi, bunları sağlık, altyapı, ulaşım ve gelecek vadeden diğer sektörlerdeki iş birliğinin takip edeceğini söyledi.

"Öncelikli alan güvenlik alanı, silahlı grupların yanı sıra terör gruplarıyla da mücadelede kapasitesinin artırılması." oldu diyen Tshisekedi, Türk yatırımcıların KDC'de yapacakları yatırımların Türkiye için önemli olduğunun ve ülkesindeki insanların bu yatırımlardan istifade edeceğinin altını çizdi.

İki ülkenin kazan kazan ilkesine dayalı bir ilişki kurduğunu belirten Tshisekedi, "Türkiye-Kongo ilişkilerinde tarihi bir gün" ifadesini kullanarak ziyaretin iki ülke ilişkilerini farklı bir noktaya getireceğini dile getirdi.

Erdoğan, KDC ziyareti sonrasında Afrika turuna, Senegal ve Gine Bissau'ya yapacağı resmi ziyaretlerle devam edecek. AA .

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