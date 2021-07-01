DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yeni bina ve araç alımı durduruldu
VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Zafer: Bankalar, teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyor
Çiftlik Bank'a kaptırılan paralar geri alınacak mı? Çiftlik bank mağdurlarına para ödenecek mi?
FuzulEv'den tasarruf finansman modeli şirketlerinin BDDK başvurularına ilişkin değerlendirme
Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu hastaneye yatırılmalıdır
Güneş gözlüğü seçiminde dikkatli olmak gerekiyor
Çiftlik Bank mağdurlarının parası geri ödenecek mi? Çiftlik Bank paraları geri alınacak mı?
6 il için sağanak yağış uyarısı
'Tosuncuk', Sao Paulo'da teslim oldu
Böbrek hastası Ayşe Dündar için ‘Bombay’ grubu kan aranıyor
Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk nerede teslim oldu? Tosuncuk kimdir?
Üniversite harçlarına yüzde 10 zam yapıldı
2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarın sona eriyor
Avrupa Birliği'nin COVID-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi
Rusya: Kanal İstanbul konusunda Türkiye'den güvence aldık

Komedyen Bill Cosby serbest bırakıldı

ABD'de, cinsel taciz suçlarından hapis yatan komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.07.2021 08:07:14
Komedyen Bill Cosby serbest bırakıldı

ABD'de, cinsel taciz suçlarından hapis yatan komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakıldı.

Pennsylvania Yüksek Mahkemesi tarafından 2018 yılında cinsel taciz ve saldırı suçlarından hapis cezasına çarptırılan Cosby, kararın bozulması üzerine serbest kalırken, komedyen oyuncu hakkında suçlamada bulunan kadınların avukatları tepki açıklamaları yaptı.
Geçen yılın ağustos ayında hakkındaki suçlamaları reddederek ikinci kez temyiz başvurusunda bulunan 83 yaşındaki Cosby hakkında yeniden inceleme yapan mahkeme, adil yargılanmadığı gerekçesiyle, "Cosby'nin mahkumiyeti iptal edildi ve serbest bırakıldı." açıklamasında bulundu.
Dünyaca ünlü komedi oyuncusunun hapisten çıktıktan sonra dinlenmek için Philadelphia'daki evine gittiği belirtildi. Cosby hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunan kadınlardan Victoria Valentino'nun karar karşısında "şaşkına döndüğü" yönünde açıklamalar Amerikan basınında yer aldı.
Komedyen hakkında şikayetçi olan bir diğer kadın Andrea Constand'ın avukatları ise Bill Cosby'nin hapishaneden serbest bırakılmasına ilişkin mahkeme kararını gözden geçirdiklerini ifade etti.
Cosby'nin 2016 yılında, Temple Üniversitesi çalışanı Constand'a cinsel tacizde bulunmaktan yargılanmasına karar verilmişti. Mahkemede şikayeti okunan kadın, ünlü oyuncunun kendisine Philadelphia'daki evinde 3 mavi hap verdiğini, haplar nedeniyle bilincini kaybettiğini ve Cosby'nin tacizine maruz kaldığını öne sürmüştü.
Bill Cosby'nin avukatları, suçlamaları ispatlayacak hiçbir delilin mahkemeye sunulmadığını savunarak, davanın düşürülmesini talep ederken Hakim ise Cosby'nin, atılı suçtan yargılanmasına karar vermişti.
İki yıldan fazla hapiste yatan Cosby'nin Constand adlı kadına karşı cinsel tacizden suçlu bulunmasının ardından ABD'de 60'tan fazla kadın, Cosby'ye karşı cinsel tacizden suç duyurusunda bulunmuştu.
Daha önce cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş