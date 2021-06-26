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Kolombiya Devlet Başkanı'nın helikopterine ateş açıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, içinde bulunduğu devlet başkanlığı helikopterine silahlı saldırı yapıldığını doğrulayarak tepki gösterdi.

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Google News - Timeturk
26.06.2021 08:01:38
Kolombiya Devlet Başkanı'nın helikopterine ateş açıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, içinde bulunduğu devlet başkanlığı helikopterine silahlı saldırı yapıldığını doğrulayarak tepki gösterdi.

Saldırının ardından Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Cucuta kentinde kısa bir basın toplantısı düzenleyen Duque, sınır kenti Cucuta'ya inmek üzereyken içinde bulunduğu helikoptere "korkakça" bir saldırı yapıldığını belirtti.
Duque, olaydan herhangi bir zarar görmediklerini vurgulayarak, "Hem hava aracı hem de helikopterin kapasitesi ölümcül bir şeyin olmasını engelledi. Gerçek şu ki, başkanlık helikopterinde mermilerin görüldüğü korkakça bir saldırının izleri var." ifadesini kullandı.
Uyuşturucu kaçakçısı ve silahlı örgütlere karşı mücadelede kararlılık mesajı veren Duque, bu tarz saldırıların kendilerini yıldırmayacağını dile getirdi.
Öte yandan yetkililerin yayınladıkları görüntülerde helikoptere 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi.
Askeri kaynaklar, Duque'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat ettiği helikoptere ateş açıldığını duyurmuştu.
Yetkililer, Devlet Başkanı Duque'nin Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Sardinata kenti belediyesine gün içinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine çalışıldığı bildirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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