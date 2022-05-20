Kolombiya Devlet Başkanı Duque: Türk şirketlerine kapılarımız açık

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Türkiye ile Kolombiya arasında imzalanan anlaşmaların sadece ticari hacmi genişletmekle kalmadığını, aynı zamanda ilişkilerde önemli bir tohum ekildiğini söyledi.

Duque ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Duque, ziyaret kapsamında Kolombiya'dan önemli bir heyetle İstanbul'a geldiklerini belirterek, “Bizim amacımız ikili ilişkilerimize ivme kazandırmak. Bu ivmeyi nasıl kazandıracağız? Öncelikli olarak ikili ilişkilerimizi geliştireceğiz. Bu geliştirmeyi de stratejik olarak iş birliğimiz ile birlikte sağlayacağız.” dedi.

Kolombiya'nın stratejik olarak önemli bir noktaya geldiğini dile getiren Duque, “İkili ticaret hacmimizi önümüzdeki 10 yıl içerisinde iki, üç, dörde (katına) çıkarmaya hemen başlayacağız. Hemen bugünden buna başlamamız lazım.” diye konuştu.

Duque, iki ülke arasındaki yatırımların oldukça önemli olduğunu ve bunu en yüksek seviyeye çıkarmayı istediklerini, tamamlayıcı iş birliği anlaşmalarıyla iki ülke arasındaki yatırımları en önemli noktaya çıkarabileceklerini ifade etti.

İstanbul'da Türk ve Kolombiyalı yatırımcıların bugün bazı toplantılar düzenlediğini anlatan Duque, “Zaten Türk şirketleri halihazırda mevcut ve gelmek isteyenlere de kapılarımız açık.” şeklinde konuştu.

Bu yıl Kolombiya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 400 milyon avroyu geçmesini hedeflediklerini aktaran Duque, ülkesinin çok önemli sektörlerde rol oynadığını ve aynı zamanda önemli bir fırsat yarattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Duque, ziyareti kapsamında Türkiye ile Kolombiya arasında imzalanan anlaşmaların önemine değinerek, yüksek öğretimle ilgili anlaşmaların kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Kolombiya'nın büyük göç alan ülkeler olduğunu, ülkesinin Latin Amerika ve Karayipler içerisinde en fazla göçmen ağırlayan ülke konumunda bulunduğunu vurgulayan Duque, “Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi kollarını açıp kapılar açık şekilde bu kardeşlerini ağırlıyor. Kardeşlerinin ailelerinin de hayat kalitesini yükselterek kendi sosyal gelişimi ve ekonomisine katkıda bulunmasına vesile oluyor.” ifadelerini kullandı.

Duque, Kolombiya'nın yaklaşık 2 milyon göçmene ev sahipliği yaptığını ve bu göçmenlere 10 yıldır geçici koruma belgesi verdiklerini, bu belge sayesinde göçmenlere haklar tanıdıklarını aktardı.

Ziyareti kapsamında göçmenler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ve bu konuda iki ülke arasındaki iş birliğini geliştireceklerini kaydeden Duque, “Göç konusunda bizim önümüzde paylaşacağımız dersler var, edineceğimiz tecrübeler var.” değerlendirmesinde bulundu.

Duque, sağlık alanında varılan mutabakat ile Türkiye ve Kolombiya arasında sağlık bakanlıkları düzeyinde stratejilerin ve fikirlerin paylaşılacağını anlattı.

"Türkiye gibi Kolombiya da terörizmle kararlı mücadele ediyor"

Türkiye ile terörizm konusunda net politikaları olduğunu, Türkiye gibi ülkesinin de terörizmle kararlı şekilde mücadele ettiğini kaydeden Duque, şöyle devam etti:

"PKK karşısında ortaya koyduğunuz politikalar var. Biz de Kolombiya'da aynı kararlılıkla ve hiçbir taviz vermeden aynı şekilde devam ediyoruz. Bu yapıları dağıtmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde üç tane terörist organizasyonu yerle bir ettik. Terörist yapılarını dağıttık. Sizinle güvenlik konusundaki iş birliğimiz çok önemli. Çünkü Türkiye'nin bu konuda NATO'da önemli bir vazifesi var. NATO'daki mevcudiyeti çok önemli. Bu bağlamda fikirlerimizi ve tecrübelerimizi paylaşabiliriz.

Yine Sayın Cumhurbaşkanı, iki ülke olarak iklim değişikliğine karşı da el ele mücadele etmemiz lazım. Aynı zamanda enerji değişimini öncelememiz lazım. Karbon ayak izimizi azaltmaya çalışmamız lazım. Sürdürülebilirlik alanında çalışmalarımızı yapmamız gerek. Bütün dünya olarak karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor."

Duque, Kolombiya ziyareti ile ilgili davetini yineleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 7 Ağustos'ta ülkesinde ağırlamak istediklerini söyledi.

Türkiye ile Kolombiya arasında yapılan anlaşmalardan birinin önemli bir sürece evrildiğine dikkati çeken Duque, "Attığımız adımlardan bir tanesi önemli bir yola doğru gidiyor. İlişkilerimizde ticaret hacmimizi ikiye, üçe, dörde katlamaktan da öte bir tohum ektik. İki ülke arasında, iki ulus arasında turizmle, yatırımcılarımızla, akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle bir tohum ekmiş olduk. Bu diplomasi bizim için ilerde Kolombiya'da ve Türkiye'de çok yönlü senaryolarımızı, ilişkilerimizi paylaşabilir. NATO'daki tecrübelerimizi paylaşalım ve diplomasimizi, sistemlerimizi uluslararası düzeni güçlendirmeye kullanabiliriz. Ve bunun üzerinde birlikte el ele çalışacağız." şeklinde konuştu. AA .