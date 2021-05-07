Kolombiya'daki vergi reformu karşıtı gösteriler devam ediyor

Kolombiya'da vergi reformu karşıtı kitlesel gösteriler 7 günden bu yana devam ediyor. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken yaralı sayısı 900'ü geçti.

Protestoların merkezi konumundaki, başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla müzik eşliğinde şarkılar söyleyip hükümetin ekonomi politikalarına bir kez daha tepki gösterdi.

Göstericilerden bazı grupların Ulusal Kongre Binası'na taşlı saldırıda bulunması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarak müdahale etti.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de ise yürüyüşe geçen çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, hükümetin ekonomi uygulamalarına tepki göstermesinin yanı sıra, gösterilerde yaşamını yitirenler nedeniyle polisi protesto etti.

Cali'deki gösterilerde yol trafiğe kapatıldı

Cali'de binlerce kişinin bir araya geldiği şehir merkezinde, gösteriler genelde barışçıl geçerken, bazı gruplar yolu uzun süre trafiğe kapattı.

Cali Belediye Başkanı Jorge Ivan Ospina, kentte gıda ve ilaç sıkıntısı olduğunu vurgulayarak, göstericilerden kamyonların geçişine izin verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da protestoculardan oksijen, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçların dolaşımına müdahale edilmemesi talep edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.