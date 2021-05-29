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Kolombiya'daki protestolarda olaylar çıktı: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya'da, 1 aydan bu yana hükümet karıştı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişinin bugünkü protestosunda 4 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

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29.05.2021 07:58:35
Kolombiya'daki protestolarda olaylar çıktı: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya'da, 1 aydan bu yana hükümet karıştı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişinin bugünkü protestosunda 4 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena, Valle de Cauca ve Bukaramanga'da sokağa çıkan binlerce kişi, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye tepki gösterdi.

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Protestoların merkezi başkentin tarihi Bolivar Meydanı'nda toplanan sendikacılar, öğrenci grupları ve yerli temsilcilerin gösterileri genel olarak barışçıl geçerken farklı noktalardaki caddelerde bir araya gelen kalabalık gruplar yolu trafiğe kapattı.

Protestoculardan bazılarının bankalara, otobüs duraklarına ve iş yerlerine zarar vermesi üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Bogota'da şu ana kadar çıkan olaylarda 185 kişi yaralandı, onlarca kişi gözaltına alındı. Olaylar halen devam ediyor.

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- Cali'de 4 kişi yaşamını yitirdi

Gösterilerin başlangıcından bu yana şiddetli olayların yaşandığı ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de ise eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Çıkan olaylarda, şu ana kadar 4 göstericinin hayatını kaybettiği, sayıları bilinmemekle beraber birçok kişinin yaralandığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Gün boyunca polisle çatışan göstericiler bankalara, süpermarketlere ve kamu mallarına büyük zarar verdi.

- "Adalete ve diyaloga ihtiyacımız var"

Cali Belediye Başkanı Jorge Ivan Ospina, kentte kamu düzeninin bozulduğuna, çıkan olaylarda ölenlerin olduğuna dikkati çekerek, "Bu koşullar altında hayatımıza devam edemeyiz ne yazık ki ölümler var. Adalete ve diyaloga ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Ivan Duque, ölümlerin duyulmasının ardından Cali'ye ziyarette bulundu.

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden en son yapılan açıklamada, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 46 olarak belirtildi.

Ülkede bağımsız STK'lerin verilerine göre ise 30 gün önce ulusal grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar 54 gösterici öldü, yaralı sayısı 1500'ü geçti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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