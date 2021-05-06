Kolombiya’da sokaklar kana bulandı: Çok sayıda ölü var

Güney Amerika'nın en büyük 3'üncü ülkesi Kolombiya'da 7 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı, 5 artarak 24'e yükseldi, yaralı sayısı ise 900'ü geçti.

Güney Amerika'nın en büyük 3'üncü ülkesi Kolombiya'da 7 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı, 5 artarak 24'e yükseldi, yaralı sayısı ise 900'ü geçti.

Protestoların merkezi konumundaki, başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla müzik eşliğinde şarkılar söyleyip hükümetin ekonomi politikalarına bir kez daha tepki gösterdi.

Göstericilerden bazı grupların Ulusal Kongre Binası'na taşlı saldırıda bulunması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarak müdahale etti.



Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de ise yürüyüşe geçen çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, hükümetin ekonomi uygulamalarına tepki göstermesinin yanı sıra, gösterilerde yaşamını yitirenler nedeniyle polisi protesto etti.

Cali'deki gösterilerde yol trafiğe kapatıldı

Cali'de binlerce kişinin bir araya geldiği şehir merkezinde, gösteriler genelde barışçıl geçerken, bazı gruplar yolu uzun süre trafiğe kapattı.

Cali Belediye Başkanı Jorge Ivan Ospina, kentte gıda ve ilaç sıkıntısı olduğunu vurgulayarak, göstericilerden kamyonların geçişine izin verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da protestoculardan oksijen, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçların dolaşımına müdahale edilmemesi talep edildi.

Amerika İnsan Hakları Komisyonu da olaylara ilişkin bir açıklama yayımlayarak, polisin göstericilere yönelik aşırı güç kullanımını kınadı.



Kolombiya Ombudsman Ofisi ise protestoların başlangıcından bu yana ülke geneli 89 kayıp vakası ihbarı aldıklarını açıkladı.

Öten yandan Devlet Başkanı Ivan Duque, başkanlık ofisinden yaptığı açıklamada, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Polis, şiddet olaylarına neden oldukları gerekçesiyle şimdiye kadar 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını belirtmişti.

Ulusal grev çağrısı

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etmişti.

Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü ülke genelinde, birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

AA muhabiri, kitlesel protestolara neden olan süreci meydanlardaki göstericilere sordu.

- "Bu yaşananlar halkın yıllardır biriken öfkesinin sonucudur"

Üniversite öğrencisi Jeison Durango, ülkede son yıllarda ekonomik ve sosyal anlamda haksızlıkların çok arttığına dikkati çekerek, "Hafızası olmayan bir ülke, Kolombiyalılar artık çok yorgun. Çok şey oldu ama hiçbir şey değişmedi, bu yaşananlar halkın yıllardır biriken öfkesinin sonucudur." dedi.

Ülkede yoksulluğun, ekonomik eşitsizliğin, sağlık ve eğitimde ciddi sonuçlara yol açtığını dile getiren Durango, memlekete huzur gelene kadar sokaklardan ayrılmayacağını söyledi.

Bir diğer protestocu Natalia Orozco Perez de Kolombiya'nın sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin ellerinden alınmaya çalışıldığını belirterek, daha iyi bir gelecek için meydanlarda olduğunu ifade etti.

Eylem hakkını sonuna kadar kullanacağını vurgulayan Perez, "Küçük bir kardeşim var, onun adil bir ülkede yaşamasını istiyorum. Kolombiyalılar, daha iyi bir gelecek için ülkelerine sahip çıkmalı." dedi.

- "Okullarda halk eğitimi kalitesiz, özel üniversiteler çok pahalı"

Protestocu Luisa Echeverry ise yetkililerin halkı korku ve yalanlarla aldatmak istediğini belirterek, "Hükümet Kolombiyalılara her şeyin yolunda olduğuna inandırmayı ve ülkeyi bitirmek isteyen yasaları kabul etmemizi istiyor." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Kolombiyalıların yüzde 46'sının yoksulluk içinde yaşadığını dile getiren Echeverry, "Okullarda halk eğitimi kalitesiz, özel üniversiteler çok pahalı, grev ne kadar sürer bilmiyorum ama Kolombiya çoktan uyandı." değerlendirmesinde bulundu.

Protestoculardan Dahiana Restrepo, tartışmalı vergi reformunun zaten kızgın olan halkın öfkesini daha da yükselttiğini, gösterilere katılan kişilere yönelik güvenlik güçlerinin şiddetinin sokaklardaki kızgınlığı arttırdığını söyledi.

Barış ve adalet sağlanana kadar sokaklarda kalmayı sürdüreceğini kaydeden Restrepo, "Daha önceki ve şimdiki gösterilerde hayatını kaybedenler için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

"Gençler hükümetin adaletsiz politikalarından usandı artık"

Esnaf Jeferson Saldarriaga, ülkede bir değişim zamanının geldiğini, iktidarın değişmesi gerektiğini belirtti.

Eylemler ne kadar sürerse sürsün değişim isteklerinden vazgeçmeyeceklerine işaret eden Saldarriaga, "Başkanın görevden ayrılmasını istiyorum, gençler hükümetin adaletsiz politikalarından usandı artık." diye konuştu.

Öğretmenlik yapan David Santiago Castano, Kolombiya halkı ve insana yakışır bir istihdam için yürüdüklerini dile getirerek, gösterilerin uzun süre devam edebileceğini söyledi.

Üniversite öğrencisi Kevin Hernandez, devletin eğitim için ayırdığı ödeneğin yeterli olmadığını öne sürerek, "Kolombiya'nın en yoksul kesimine fazla vergi koymaları mantıklı değil." şeklinde konuştu.

İş kadını Katherine Hernandez, güvenlik güçlerinin demokratik haklarını kullanan göstericilere çok sert müdahale ettiğine dikkati çekerek, "Protesto etmek için meydanlara çıktık, polis bize şiddetle karşılık verdi. Hayatlarımızı kurtarmak için hep beraber mücadele etmeliyiz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.