Kolombiya'da seçimleri eski solcu gerilla Gustavo Petro kazandı

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini solcu aday Gustavo Petro kazandı. Petro, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 ile en çok oy alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.

Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Ligi adayı Rodolfo Hernandez ise yüzde 47,28 ile Petro'nun gerisinde kaldı.

Yüzde 58,6 katılım sağlanan ve 22 milyondan fazla Kolombiyalının oy kullandığı seçimde, 62 yaşındaki Petro, 11 milyonun üzerinde oy aldı. Bağımsız rakibi Hernandez ise 10 milyon 500 bini aşkın oy alabildi.

Petro'nun yardımcısı Francia Marquez ise ülke tarihindeki ilk kadın Afro-Kolombiyalı Devlet Başkan Yardımcısı olacak.

Petro, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, düzenlediği basın toplantısında, seçimi takip etmek üzere 33 ülkeden 418 uluslararası gözlemcinin hazır bulunacağını belirtmişti.

"Şu anda yazdığımız şey Kolombiya için, dünya için yeni bir tarihtir"

Başkent Bogota'da destekçilerine seslenen Petro, ülkede gerçek bir değişimin kazandığını belirterek, kampanyasına destek olan partililere teşekkür etti.

Petro, bugünün Kolombiya için tarihi olduğunu vurgulayarak, "Bugün şüphesiz tarihidir, şu anda yazdığımız şey Kolombiya için, Latin Amerika için, dünya için yeni bir tarihtir çünkü burada 11 milyon erkek ve kadın seçmenle birlikte kuşkusuz bir değişimi yaşadık. " ifadesini kullandı.

Ülkede barış, sosyal adalet ve çevresel adaletin önemine değinen Petro, "Bana ulusal bir anlaşmanın ne için olduğunu sorarlarsa, aile hayatını daha iyi bir yaşam haline getirecek reformlara olanak tanıyan, yaşlıların emekli maaşı alabileceği, gençlerin iyi bir üniversiteye sahip olabileceği büyük ulusal bir uzlaşma sağlamalarını söylerdim." dedi.

Petro, rakibi Rodolfo Hernandez'e oy veren 10 milyon seçmene saygı duyduklarını dile getirerek, her kesimden destek görmek istediklerini söyledi.

"ABD ile görüşmenin zamanı geldi"

ABD ile ilişkilere değinen Petro, "ABD hükümetiyle görüşmenin zamanı geldi. Kuzey ve Güney Amerika'nın tüm hükümetlerine, enerji dönüşümünü hızlandırmak için oturup konuşmamızı öneriyorum." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'un Kolombiya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Gustavo Petro ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Blinen, Kolombiya halkını "özgür ve adil" seçimlerden dolayı kutlarken, "ABD-Kolombiya ilişkilerini daha da güçlendirmek ve uluslarımızı daha iyi bir geleceğe taşımak için seçilmiş Başkan Petro ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Gustavo Petro kimdir?

Kolombiya'nın kuzeyindeki Cordoba yönetim bölgesine bağlı Cienaga de Oro kasabasında 19 Nisan 1960'da doğan Petro, Javeriana Üniversitesi'nde ekonomi, Louvain Katolik Üniversitesi'nde çevre ve nüfus gelişimi, Salamanca Üniversitesi'nde ise işletme yönetiminde uzmanlık eğitimi aldı.

Eski solcu militan Petro, henüz 17 yaşındayken, 1970'lerde kurulan "şehir gerillası hareketi" olarak bilinen 19 Nisan hareketine ya da daha bilinen adıyla M-19'a katıldı.

Özellikle 1980-1985 yılları arasında oldukça faal olan örgütün ülke içerisinde yaptığı kanlı eylemler nedeniyle Petro, bazı kesimlerce tehlikeli olarak yorumlanıyor.

Hükümetle 1990'da anlaşarak silah bırakan M-19'un eski üyelerinden olan Petro, ilk kez 1991'de meclise girdi ve 2012-2015 arasında Bogota belediye başkanlığı yaptı.

Petro, 2006'da senatör olduğu Kolombiya'da, 2010 ve 2018'de girdiği cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında başarılı olamadı.

Gustavo Pedro, seçim kampanyasında özellikle sosyal adaletsizlikle mücadele ve fosil yakıta son verme gibi vaatleri öne çıkardı.

Latin Amerika liderleri Petro'yu tebrik etti Latin Amerikalı liderler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarda Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro'yu kutladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından Petro'yu zaferinden ötürü tebrik ederek, "Gustavo Petro'nun zaferi tarihidir. Kolombiya'nın muhafazakarları her zaman inatçı ve sert olmuştur. Tebrikler." ifadesini kullandı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Petro ile yardımcısı Francia Marquez'i tebrik ettiğini belirterek "Kolombiya'daki seçim sürecini sona erdiren Gustavo Petro ve Francia Marquez Mina'nın elde ettiği zaferden dolayı çok mutluyum." ifadelerine yer verdi. Latin Amerika'da birlik çağrısı yapan Fernandez, Petro'nun seçim zaferi için "Onun zaferi demokrasiyi teyit ediyor ve kardeş halklar arasında azami dayanışmayı gerektiren bu zamanda birleşmiş bir Latin Amerika'ya giden yolu sağlama alıyor." değerlendirmesinde bulundu. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de Twitter hesabından, "Az önce Petro ile onun ve Francia'nın Kolombiya Cumhurbaşkanlığı zaferini tebrik etmek için konuştum. Ne mutlu Latin Amerika için! Hızla değişen dünyanın zorluklarında kıtamızın birliği için birlikte çalışacağız." açıklamasında bulundu. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter'daki paylaşımında, Petro'nun Kolombiya'da tarihi bir zafer kazandığını ifade ederek "Gustavo Petro'ya en kardeşçe duygularımla tebriklerimi iletiyorum. Halklarımızın refahı için ikili ilişkilerimizin geliştirilmesinde, ilerlemeye istekli olduğumuzu yineliyoruz." ifadesini kullandı. Maduro, tebrik etti Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından, Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro ve yardımcısı Francia Marquez'i tebrik etti. Kolombiya halkının iradesinin sandığa yansıdığını kaydeden Maduro, "Seçimlerdeki tarihi zaferlerinden ötürü kutluyorum. Demokrasi ve barış yolunu savunan Kolombiya halkının iradesi duyuldu. Bu kardeş ülke için yeni zamanlar ufukta görünüyor." paylaşımında bulundu. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora, Twitter hesabından, Kolombiya halkını kutladığını kaydederek "Gustavo Petro ve Francia Marquez kardeşlerimizi zaferleri için tebrik ediyorum. Latin Amerika entegrasyonu daha da güçlendiriliyor." açıklamasını yaptı. Ekvador, Honduras ve Panama'dan kutlama mesajı Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter'dan Petro'yu tebrik ederek, "Kolombiya Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı seçildiği için telefonla Petro'yu arayarak zaferini kutladım. Halklarımızın gelişimine ve entegrasyonuna öncelik vererek, hükümetimizin dostluk ve iş birliğini güçlendirme konusundaki istekliliğimi yineledim." ifadelerini kullandı. Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Twitter'dan cumhurbaşkanı seçilen Petro'yu kutlayarak, "Honduras halkı adına, tarihi bir değişimi seçtikleri için Kolombiya'nın cesur halkını tebrik ediyorum." paylaşımı yaptı. Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo da Panama halkı adına Kolombiya'nın seçilmiş cumhurbaşkanını tebrik ederek "Kardeş ülke demokrasisinin ve halklarımızı birleştiren tarihi bağların güçlenmesini diliyorum." mesajı verdi. Seçimin 2. turunda yüzde 99,88'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 50,46 ile en çok oy alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: Euronews Türkçe, aa .