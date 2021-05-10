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Kolombiya'da protestolar sürüyor: Ölü sayısı 27 oldu

Kolombiya'da, 11 gündür hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha bir araya geldi. Kolombiya Ombudsman Ofisi, gösterilerde ölenlerin sayısının 27 olduğunu açıkladı.

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10.05.2021 10:44:22
Kolombiya'da protestolar sürüyor: Ölü sayısı 27 oldu

Kolombiya'da, 11 gündür hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha bir araya geldi. Kolombiya Ombudsman Ofisi, gösterilerde ölenlerin sayısının 27 olduğunu açıkladı.

Protestoların merkezi konumundaki başkent Bogota'da, Ulusal Park'ta toplanan çoğunluğu öğrenci ve yerli gruplarından oluşan binlerce kişi, müzik ve şarkılar eşliğinde kilometrelerce yürüyüş yaptı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Medellin'de ise binlerce eylemci, polisin göstericilere yönelik uygulamaları nedeniyle hem hükümete hem de polise tepki gösterdi.

548 kişi kayıp

Güvenlik güçleri, göstericilere yol boyunca eşlik ederek önlem alırken barışçıl devam eden yürüyüşler, hükümet aleyhine sloganlar atılarak son buldu.

Kolombiya Ombudsman Ofisi, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 27, kayıp kişilerin sayısının ise 548 olduğunu açıkladı.Tasarının geri çekilmesine rağmen eylemler devam ediyor

Öte yandan Ombudsman Ofisinden bağımsız olarak sivil toplum kuruluşlarının yaptığı açıklamaya göre, gösterilerin başlangıcından bu yana 47 kişi hayatını kaybetti, 963 kişi gözaltına alındı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin 2 Mayıs'ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen, sokaklardaki eylemler yer yer devam ediyor.

Ülkeyi etkisi altına alan gösterilerde, 50'den fazla şehirde meydanlara inen binlerce kişinin protestolarında onlarca banka, iş yeri ve kamu alanı yağmalandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan