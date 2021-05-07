Kolombiya'da FARC'lı bir dönem

1819’da, bugünkü Kolombiya, Venezuela, Panama, Guyana ve Brezilya’nın bir kısmını teşkil eden topraklarda Büyük Kolombiya Cumhuriyeti kuruldu. Ülkede 50 yıldan fazla süren iç çatışma dönemi boyunca 262 bin 917 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da protestolara yönelik devlet şiddetine Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler cephesinden de eleştiri geldi. Ancak Kolombiya hükümeti Amerikan müttefiki olduğundan Rusya'da ya da Hong Kong'daki protestolara yönelik devlet şiddetine gösterilen yaygın ve güçlü tepki gösterilemedi.Ülkede hükümetin devreye soktuğu ama halk kitlelerinin büyük eleştiri ve protestolarına neden olan vergi düzenlemeleri ortada iken şiddetin boyutu ve bilançosu da ağır oldu.

Yaklaşık bir haftalık gerilimde sokaklarda kan akması ise gerilimi artıran unsur oldu.Keza uluslararası ilişkiler uzmanlarının kanaatinee göre Kolombiya'nın yakın siyasi tarihinde de şiddet hiç eksik olmadı.

Adını Kristof Kolomb'dan aldı ama

Ülke adını Kristof Kolomb'dan almışsa da, Kolomb bu topraklara hiç ayak basmamıştır. Bölge, 1525 yılında İspanya tarafından işgal edilerek ele geçirilmiş ve ilk olarak 1535'te Santa Marta, 1538'de bugünkü başkent Bogota şehri kurulmuş ve Bogota bölgenin başkenti ilan edilmiştir. 1564'te bölgeye ilk İspanyol valisi atandı. 18. yüzyıl başlarında ise Ekvator, Panama, Venezuela ve Yeni Granada'yı da kapsayacak şekilde Kolombiya Genel Valiliği oluşturuldu. Kolombiya'da yaklaşık üç asır devam eden İspanyol hâkimiyeti boyunca, Afrika'daki diğer sömürge bölgelerinden getirilen köleler, başta kahve ve şeker üretimi olmak üzere, Kolombiya'daki zengin kaynakların üretiminde kullanıldı.

32 vilayetli başkanlık

1819'da, bugünkü Kolombiya, Venezuela, Panama, Guyana ve Brezilya'nın bir kısmını teşkil eden topraklarda Büyük Kolombiya Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak diğer ülkelerin birer birer birlikten ayrılması üzerine 1830 yılında bu federatif yapı dağıldı.Başkanlık tipi parlamenter demokrasiyle yönetilen ülkede, devlet başkanı dört yılda bir seçimle belirleniyor. 2018'deki anayasa değişikliği ile devlet başkanının yalnızca bir dönem görev yapabilmesi kabul edildi. Ülke idarî olarak başkent Bogota ve 32 vilayete ayrılmış durumda.

Petrolde önemli potansiyel

Kolombiya, Güney Amerika'nın en önemli ekonomilerinden. OECD'ye üye olmayan ekonomilerin de en büyüklerinden. Kişi başı GSYH son 6 yılda ikiye katlanırken orta sınıf son dönemde önemli gelişme kaydetmiştir.

Economist Intelligence Unit tarafından, BRIC ülkelerine (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ek olarak belirlenen yeni gelişmekte olan ülkeler sınıflaması CIVETS (Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Mısır, Türkiye ve Güney Afrika Cum.) içinde Latin Amerika'dan yalnızca Kolombiya yer alıyor.

GSYH'nin gelişim öngörüleri

HSBC tarafından hazırlanan ve 2050 yılında dünya ekonomilerinin büyümelerine ilişkin öngörüleri içeren raporda, Kolombiya en iyi 26. ekonomi olarak gösteriliyor. Ülke GSYH'sinin yüzde 155 artışla 2050 yılında 725 milyar dolara ulaşacağı, kişibaşı gelir, nüfus ve yatırım göstergelerinde de önemli ölçüde gelişme kaydedileceği öngörülüyor. Kolombiya'nın Latin Amerika ülkeleri içinde en yüksek büyüme kaydedecek ülke olacağı tahmin ediliyor

FARC ile yeni dönemde durum

Nüfusu 49 milyona yaklaşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da devlet ile sol görüşlü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 52 yıldır devam eden, yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne ve 6 milyonun göç etmesine neden olan iç çatışma, Kasım 2016'da barış anlaşmasının imzalanmasından bu yana yerini sükunete bırakmış görünüyor.

Terörden etkilenen ülke

Latin Amerika'nın en eski silahlı örgütü FARC, 1950'lerin sonuna kadar Kolombiya'da "şiddet dönemi" olarak bilinen muhafazakarlarla liberallerin kanlı çatışmalarına sahne olan dönemde, Küba devriminden etkilenen ve silah bırakmayan liberallerin etkisiyle oluşumunu tamamladı. Latin Amerika'nın en uzun süren iç çatışmasına sebep olan sol görüşlü silahlı örgütü FARC, Manuel Marulanda Velez adıyla tanınan "Tirofijo" lakaplı Pedro Antonio Marin'in liderliğinde 1964'te ülkenin Tolima yönetim bölgesine bağlı Marquetalia kasabasında kuruldu.Kolombiya'da silahlı çatışmaların bilgilerini kaydeden Ulusal Tarihsel Bellek Merkezine göre, ülkede 50 yıldan fazla süren iç çatışma dönemi boyunca 262 bin 917 kişi hayatını kaybetti.Aynı dönemde kaybolan kişilerin sayısı 80 bin 514, kaçırılan kişi sayısı 37 bin 94 ve zorla silahaltına alınan çocukların sayısı ise 17 bin 894 olarak kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.