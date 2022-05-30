Kolombiya'da eski gerilla Gustavo Petro, başkanlık seçiminin ilk turunu farklı kazandı

Halkın 'değişim' talebinin damga vurduğu Kolombiya başkanlık seçimlerinde eski gerilla hareketinin üyesi solcu aday Gustavo Petro, oyların yüzde 40'tan fazlasını almayı başardı. Petro seçilirse, ülke tarihinin ilk solcu başkanı olarak göreve gelmiş olacak.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı 1.tur seçimlerinde en çok oyu alarak ikinci tura kalan Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, ülkede değişimin kazandığını belirtti.

Başkent Bogota'da destekçilerine seslenen Petro, Cumhurbaşkanı Ivan Duque ve eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin politikalarını yıktıklarını vurgulayarak, ikinci turda gerçek bir değişimin olacağını söyledi.

Duque'ye tepki gösteren Petro, "Duque hükümetiyle ittifak yapan siyasi partiler Kolombiya'da yenilgiye uğradı. Bir devir sona erdi." ifadesini kullandı.

Petro, 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur seçimlerine değinerek, "Bazı değişimler vardır aslında değişim sayılmaz tam bir intihardır. Yolsuzlukla can vererek mücadele edilir. Yolsuzlukla mücadele için canımızı ortaya koyduk. Biz sözle aldatmak için değil, gerçekleri masaya koyup topluma nereye gittiğimizi söylemek için buradayız." dedi.

Seçimde ikinci olarak ikinci turda yarışmaya hak kazanan "Kolombiya'nın Trump'ı" olarak anılan ve Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı Rodolfo Hernandez, evinden yaptığı kısa açıklamayla seçmenlere teşekkür etti.

Hernandez, dürüstlüğün kazandığını dile getirerek, "Bugün, bir hükümet sistemi olarak yolsuzluğu sona erdirmek için sağlam irade olduğunu biliyoruz. Bugün ülke siyasete ve yolsuzluğa yenik düştü. Bugün vatandaş kazandı." diye konuştu.

- "Seçimin ikinci turunda Rodolfo'yu destekleyeceğiz"

Seçimlerde beklentilerin altında kalarak ikinci tura geçemeyen Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez ise yenilgiyi kabul ettiklerini bildirdi.

Gutierrez, seçimin ikinci turunda Hernandez'i destekleyeceklerini duyurarak, "Kolombiya'nın geleceğini, ailelerimizi ve çocuklarımızı riske atmak istemediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu nedenle biz Rodolfo ve Merelen'e (Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı) 19 Haziran'da oy vereceğiz." şeklinde konuştu.

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak.

Petro, yüzde 40,31 ile birinci, Hernandez yüzde 28,17 oy alarak ikinci, Gutierrez yüzde 23,89 ile üçüncü ve Umut Merkezi Koalisyonu adayı Sergio Fajardo yüzde 4,15 ile dördüncü olmuştu.

Kolombiya yaklaşık bir yıldır derinleşen ekonomik ve sosyal buhran nedeniyle sokak gerginliklerine ve siyasi belirsizliklere sahne oluyordu.

50 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 40'ı yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Dünya Bankası'na göre, Kolombiya eşitsizliklerin en yüksek seviyede yaşandığı ülkeler arasında.

Kolombiya geleneksel olarak sağ kanat seçkinler tarafından yönetilmekteydi. Washington'ın ülke siyasetindeki etkisi, siyasi tartışmaların değişmez konularından birisi olageldi.

Bogota'da oy kullanan Petro, "İki seçenek var: Birisi Kolombiya'da işler nasıl yürüyorsa öyle bırakmak, ki bana göre bu daha çok yolsuzluk, daha çok şiddet ve açlık demek. Diğer seçenek ise Kolombiya'yı değiştirmek, refaha ve demokrasiye kavuşturmak" dedi.

Seçim sürecinde liderler birçok kez ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Seçim gününde de sosyal medyada usülsüzlük ve hile ihbarları yapıldı.