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TIMETURK / DÜNYA / Kolombiya'da bomba yüklü araçla tabura saldırı

Kolombiya'da bomba yüklü araçla tabura saldırı

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde tabura bomba yüklü iki araçla düzenlenen, 36 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Savunma Bakanı Molano, saldırının arkasında Venezuela'nın olduğunu öne sürerek, Devlet Başkanı Maduro'yu suçladı

3 Saat Önce
2021-07-23 08:14:05
Kolombiya'da bomba yüklü araçla tabura saldırı

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Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde tabura bomba yüklü iki araçla düzenlenen, 36 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Başsavcı Francisco Barbosa, açıklamasında, askeri birliğe yönelik saldırının aydınlatılması için 20'den fazla uzmanla titiz araştırma yürüttüklerini belirterek, olayın arkasında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin olduğunu söyledi.
Saldırganların "terörizm, öldürmeye teşebbüs, suç işlemek için komplo kurmak, başkalarının malına zarar vermek ve kaçakçılık" suçlamalarıyla yargılanacağını vurgulayan Barbosa, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Savunma Bakanı Diego Molano da düzenlediği basın toplantısında, 30. Tugay'a yönelik saldırının Venezuela'da planlandığını öne sürerek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu eski FARC muhaliflerini muhafaza etmekle suçladı.
Eski FARC mensuplarının içinde bulunduğu oluşumu dağıtacaklarını dile getiren Molano, sorumluların Venezuela'da barındığını savundu.

"Saldırının organizasyonu Venezuela'da yapıldı"

Polis Müdürü General Jorge Luis Vargas da askeri üsse yapılan saldırının emrinin Venezuela'daki eski FARC üyelerinin barındığı kamplardan geldiğini öne sürerek, "Yakalananlar arasında FARC muhalifleri var, saldırının organizasyonu Venezuela'da yapıldı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan ülke basınında yer alan haberlere göre, yakalanan saldırganların Devlet Başkanı Duque'nin içinde bulunduğu başkanlık helikopterine 26 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
Ulusal Ordu'ya bağlı 30. Tugay'ın içindeki askerlerin bulunduğu alanda 16 Haziran'da bomba yüklü iki aracın infilak ettirilmesi sonucu 36 asker yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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