Kolombiya'da altın madeninde patlama: 13 ölü

Kolombiya'da bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 15 madenciden 13'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Ulusal Madencilik Ajansı'ndan (ANM) yapılan açıklamada, patlamanın ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 13 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

ANM, halen kayıp olan iki madencinin bulunması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Socha kasabasında, kaçak altın madeninde meydana gelen mayın patlamasında 15 madenci mahsur kalmıştı.

Patlamanın nasıl olduğuna ilişkin detayların paylaşılmadığı altın madenine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.

Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada, 73 kişinin ölmesi "ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti. AA .