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Kolombiya'da 9 Haziran için büyük protesto çağrısı

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen Ulusal Grev Komitesi, 9 Haziran için ülke genelinde geniş gösteriler yapılması çağrısında bulundu.

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04.06.2021 08:44:39
Kolombiya'da 9 Haziran için büyük protesto çağrısı

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen Ulusal Grev Komitesi, 9 Haziran için ülke genelinde geniş gösteriler yapılması çağrısında bulundu.

Hükümet temsilcileriyle görüşmelerden sonuç alamayan komite, 9 Haziran'da başta başkent Bogota olmak üzere birçok kentte Ivan Duque hükümetini protesto edeceklerini duyurdu.

Hükümet, protesto temsilcileriyle ilk etapta uzlaşmak için yollarda kurulan barikat ve ablukaların kaldırılmasını şart olarak koşuyor. Komite ise ülkenin çeşitli kentlerinde, göstericiler tarafından kurulan yol kapatma eylemlerinin yüzde 90'ının kaldırıldığını belirterek uzlaşma çağrısını yineledi.

Kolombiya Ombudsman Ofisinin 36 günü tamamlayan gösterilerle ilgili yayımladığı son rapora göre, şimdiye kadar eylemlerde 2'si polis 48 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı.

Öte yandan, protestoların azalmakla beraber halihazırda devam ettiği Kolombiya'da, başkent Bogota'da öğrenciler barışçıl gösteriler düzenledi.

- Gösterilerin 1. ayında olaylar çıkmıştı

Protestoların birinci ayını tamamlaması nedeniyle 28 Mayıs'ta ülke genelinde sokaklara çıkan binlerce kişinin hükümet karşıtı protestosunda Cali'deki olaylarda 13 kişi hayatını kaybetmiş, Bogota'da 185 ve Medellin'de 16 kişi yaralanmıştı.

Eylemci gruplardan bazılarının bankalar, otobüs durakları ve iş yerlerine zarar vermesi üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin 28 Mayıs'ta Cali'de yerel yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından askerler, kentin önemli cadde ve meydanlarında önlem almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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