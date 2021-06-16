DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ndeki görevi nedir?
Müsilaj ekonomi için mercek altında
İsrail Dışişleri Bakanı: Irkçı sloganları atanlar halkın yüzkarasıdır
Merkez Bankası'ndan Çin ile anlaşma duyurusu
Ayasofya'daki hüsn-i hat eserlerinin restorasyonu tamamlandı
Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Saadet'in başına kim gelecek?
Kolombiya’da 2 bombalı araçla askeri tabura saldırı
İsrail, Gazze Şeridi'ni yeniden bombalamaya başladı
Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e ''tecavüz'' suçlaması
Philips 4 milyona yakın solunum cihazını geri çağırdı
Akalazya ihmale gelmez
Etiyopya'dan Arap Birliği'ne ''Hedasi Barajı'' tepkisi
Ağrı'da belediye işçilerinin maaşına bin lira zam
Nijerya 4 milyona yakın AstraZeneca aşısı alacak
Biden, İsrail büyükelçi adayını açıkladı

Kolombiya’da 2 bombalı araçla askeri tabura saldırı

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, askeri tabura bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 36 askerin yaralandığı bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
16.06.2021 08:07:16
Kolombiya’da 2 bombalı araçla askeri tabura saldırı

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Cucuta kentinde, Ulusal Ordu'ya bağlı 30. tugayın içinde askerlerin bulunduğu alanda, bomba yüklü 2 aracın infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 36 asker yaralandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, saldırının derhal soruşturulması için Savunma Bakanı Diego Molano'ya gerekli talimatları verdiğini belirtti.

Öte yandan Molano da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30. Tugay'daki patlamalar nedeniyle durumu doğrulamak için hemen ordu komutanıyla beraber bölgeye intikal ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, patlamayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş