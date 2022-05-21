Kolombiya Cumhurbaşkanı'nından Türkiye'ye övgü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkilerin 'stratejik ortaklık' seviyesine yükseltilmesine ilişkin, 'Kesinlikle alkışlıyorum ve çok memnunuz ve onur duyuyoruz.' dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque, İstanbul ziyareti ve Türkiye ile ülkesi arasındaki ikili ilişkilere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Kolombiya arasındaki ikili ticaretin giderek arttığını belirten Duque, bugün itibariyle iki ülke arasındaki ticaretin 500 milyon doların üzerine çıktığını söyledi.

Duque, bunun da çok olumlu olduğunu ve gelecek yıllarda iki katına çıkarılabileceğini belirterek, "Ortak fırsatlar aramaya başlarsak, bu (Her iki ülke içinde) bir kazan-kazan olur." dedi.

Ülkesinde altyapı ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere Türk yatırımlarını görmekten dolayı mutlu olduğunu kaydeden Duque, bunların devam etmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Duque, ama aynı zamanda Kolombiya'nın da yeni ürünlerle Türkiye pazarına girmesini istediklerini ifade etti.

Türk şirketlerinin Kolombiya'daki altyapı, otoyol ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda yatırım yapmaya istekli olduğunu vurgulayan Duque, ayrıca Kolombiya'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den ülkesine daha iyi turist akışını sağlayabilecek bağlantı hatlarını genişletmek için bir ilgi olduğunu belirtti.

Duque, Türk şirketlerinin Kolombiya'da yerel ortaklar belirlemesi ve ayrıca Kolombiyalı şirketlerin Türkiye'ye gelerek potansiyel pazarları ve alıcıları bulma konusunda bir ivme bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Duque, "Dolayısıyla başka bir adıma geçmek olan bu dersin özünün, önümüzdeki beş yıl içinde ticaretimizi çoğaltmak ve net bir hedefe sahip olmak olacağını düşünüyorum. Bu Türkiye için olumlu, Kolombiya için olumlu.” diye konuştu.

Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltilmesine değinen Duque, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın verdiği kararı, kesinlikle alkışlıyorum, çok memnunuz ve onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

- Serbest ticaret anlaşması

Duque, Türkiye ile Kolombiya arasında geçmişte serbest ticaret anlaşması imzalanması için müzakereler yapıldığına işaret ederek, "Müzakereler başlamıştı ve sanırım o müzakerelere geri dönebileceğimiz bir andayız. Öncesinde yapılabilecek iki ön şey var; bunlar yatırım ve sadece çifte vergilendirmeyi bırakmak. Ve aynı zamanda kısmi bir ticaret anlaşması üzerinde düşünmeye başlayabiliriz ve sonra onu biraz daha genişletebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki yüksek enflasyonun serbest ticaret anlaşması için yapılacak nihai müzakereleri zorlaştırabileceğine vurgu yapan Duque, "Yani şu anda kısmi bir anlaşmaya varmak ve belki de serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili konuşmaları tekrarlamak, ancak bu ortak kazan-kazanları belirleme üzerinde daha fazla düşünmek daha iyi." ifadelerini kullandı.

Duque, ülkesinin Kovid-19 ve yüksek enflasyon gibi dünyayı etkileyen krizlere rağmen geçen yıl yüzde 10,6 büyüdüğünü aktardı. Bunun da şimdiye kadarki en büyük büyüme olduğuna işaret eden Duque, bu yılın ilk üç ayında da bu oranın yüzde 8,5 olduğunu dile getirdi.

Duque, Türkiye ile Kolombiya'daki göçmenler konusuna da değinerek, "İşe yarayan ortak politikaları belirlememiz ve değerlendirmemiz, muazzam bir göçmen akışı yaşayan diğer Polonya ve Slovakya gibi ülkeler için referans model olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- Börü dizisini izliyor

Türk dizilerinden herhangi birini izleyip izlemediği yönündeki soruya Duque, "Türk Özel Kuvvetleri hakkında olan Börü'yü birkaç defa izledim. Bence harika bir yapım ve bu diziyi izleyen birçok insan var." diye cevapladı.

Duque, her iki ülkedeki dizi sektörünün en iyilerini bir araya getirecek Türk-Kolombiya yapımı ortak bir projeyi görmeyi istediğini sözlerine ekledi. .