DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Hollanda, 'Erdoğan raporunu' yumuşattı
Piyasa denetimi yönetmeliği açıklandı
İthalatta 5 ülkenin ürünlerine haksız rekabet soruşturması!
Haiti... 100 çete, 3 bin çete üyesi, yarım milyon kaçak silah
Alman gazetesi: Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor
HDP'den kapatılmaya karşı savunma hazırlığı
Bayraktar AKINCI TİHA, havacılık tarihinin rekorunu kırdı
Rusya’da tüm zamanların ölüm rekoru kırıldı
Elektrik Üreten Bisiklet Telefon Şarj Edecek
Protein deposu... Aslan balığı nasıl yenir?
Rusya, inme geçiren Gaziyev’in hastaneye kaldırılmasına izin vermedi
Kemal Sunal için kaç tez yazıldı?
Van'da Akgöl'den sonra Saray Tuz Gölü de kurudu
Uçakta unutulan eşyaları satın alma kuyruğu caddeye taştı
HİSAR-O test atışında hedefi tam isabetle vurdu

TIMETURK / DÜNYA / Köln emniyeti, PKK ile bağı olan KCDK-E’nin toplantısına izin vermedi

Köln emniyeti, PKK ile bağı olan KCDK-E’nin toplantısına izin vermedi

Köln Polis Teşkilatı, Bergisch-Gladbach kentinde yarın yapılması planlanan KCDK-E toplantısına, örgütün PKK ile olan bağı nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirdi.

3 Saat Önce
2021-07-10 12:25:11
Köln emniyeti, PKK ile bağı olan KCDK-E’nin toplantısına izin vermedi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Almanya'nın Bergisch-Gladbach kentinde KCDK-E (Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi) tarafından yarın yapılması planlanan toplantıya, örgütün Almanya'da yasaklı olan PKK'ya bağlı olduğu gerekçesiyle izin verilmeyeceği bildirildi.

Sahip oldukları tüm imkanlarla söz konusu toplantıyı engelleyeceklerini ifade eden Köln Polis Teşkilatı'ndan Michael Esser, "Yasaklı örgütün Avrupa çapında üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği bir buluşmadan haberdar olduk ve buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Toplantının organizatörü ve söz konusu etkinliğin yapılmasının planlandığı mekanın sahibi ile görüştüklerini belirten Esser, "bu tip örgütlerin temsilcileri için faaliyet yasağı bulunduğunu" vurguladı. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin konuyla ilgili haberinde, "KCDK-E kongresine yaklaşık 200 kişinin katılacağı" bildirilmişti.

Bu arada Emniyet birimlerinin, uyarılara rağmen toplantının yapılması ihtimaline karşı Bergisch-Gladbach kentinde kapsamlı bir operasyona hazır olduğu aktarıldı.

PKK, 1993 yılında dönemin Almanya İçişleri Bakanı Manfred Kanther tarafından, hedeflerine şiddet eylemleri ile ulaşmaya çalıştığı ve Almanya'da ülkenin iç güvenliği ile kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanmıştı. Federal Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinden Sol Parti, 28 yıldır geçerli olan bu yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH