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Köln'de İkinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış bomba imha edildi

Almanya’nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba imha edildi.

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30.04.2021 00:00:58
Köln'de İkinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış bomba imha edildi

Almanya Köln'de inşaat çalışması esnasında bulunan Amerika yapımı 50 kilogramlık bombanın imha çalışmaları sırasında bölgede oturan yaklaşık 1200 kişi tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında 11'i hasta, 19'u ise yeni tip koronavirüs karantinasında bulunan 30 kişinin de olduğu bildirildi.

Tahliye edilmesi gerekirken evlerinde gizlenen bir aile ve apartman dairesindeki bir kişi tespit edildi. Bu kişilere para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Bombanın bulunduğu bölgenin 300 metre çapındaki alandan tahliye edilenler, bölgedeki bir ilkokulda oluşturulan tahliye noktasında bekledi.

Bomba sorunsuz bir şekilde imha edildi

İmha çalışmaları sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, demir yolu ulaşımına bir süre ara verildi.

Bombanın uzman ekiplerce yerel saatle 22.23'te sorunsuz şekilde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan