Kolera Suriye’de yayılmaya devam ediyor! 1000’den fazla ishal vakası

Suriye Sağlık Bakanlığı 20’den fazla kolera vakasını rapor ederken, PKK/PYD kontrolündeki bölgelerden de 200 civarında vaka bildirildi. Buna karşılık şu ana kadar Muhaliflerin yaşadığı bölgelerden herhangi bir vaka bildirilmedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Esed rejiminin gerekli sağlık hizmetlerini sağlamaktan yoksun olduğu Suriye'de kolera salgını hızla yayılıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı 20'den fazla kolera vakasını rapor ederken, PKK/PYD kontrolündeki bölgelerden de 200 civarında vaka bildirildi. Buna karşılık şu ana kadar Muhaliflerin yaşadığı bölgelerden herhangi bir vaka bildirilmedi. Koleradan terör örgütü YPG/PKK işgalindeki yerleşimlerde 3, rejim kontrolündeki bölgelerde ise 2 can kaybı olduğu açıklanmıştı.

1000'e yakın şiddetli ishal

Suriye'deki BM Mukim İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza yazılı açıklamasında, geçen ayın sonundan bu yana ülkenin Halep, Deyrizor, Rakka, Haseke ve Hama bölgelerinde etkili olan kolera salgınında son durumu değerlendirdi. Rıza, 25 Ağustos'tan 10 Eylül'e kadar ülke genelinde, kolera mikrobunun yol açtığı 936 şiddetli ishal vakasının tespit edildiği ve en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Vakaların 676'sının Halep'te, 201'inin Deyrizor'da, 38'inin Haseke'de, 17'sinin Rakka'da görüldüğünü kaydeden Rıza, bu vakalara çoğunlukla kirli sularla sulanan tarım ürünleri ve su kaynaklarının kirliliğinin yol açtığını belirtti.

Rıza, ülkenin belirli bölgelerinde etkisini gösteren kolera salgınının "Suriye halkı ve bölge ülkeler için tehdit içerdiğine" vurgu yaparak salgının hızla yayılma tehlikesine dikkati çekti.

Bu salgının aynı zamanda Suriye genelinde su sıkıntısı bulunduğunun işareti olduğunu belirten Rıza, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi bölgelere temiz su sevkiyatı yapıldığını aktardı.

Kolera nedir?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre gelişmekte olan ülkelerde her yıl 3-5 milyon kolera vakası görülmekte ve bu vakaların nerdeyse yaklaşık 100 bini ölümle sonuçlanmaktadır. Genellikle hafif ve semptom göstermeden seyreden hastalık bazen şiddetlenebilir ve eğer tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir. Bulaşıcı bir hastalık olan kolera ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkmış ve 1827-1975 yılları arasında tüm dünyaya yayılmıştır. Yalnızca insanlarda görülen bu hastalık gelişmekte olan ülkelerde çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. Mülteciler ve göçler koleraya yakalanma riskini artırır. Özellikle kurak ve çöllerle kaplı bölgelerde ve yaz aylarında daha sık görülür.Doğal afetlerden etkilenen ve savaşan toplumlar ile yoksul kalabalık gruplarda kolayca yayılarak ölümcül etkilere neden olan kolera hastalığı, vibriocholerae bakterisinin ince bağırsakta oluşturduğu bir enfeksiyondur. Vibriocholerae, ince bağırsakta protein yapıya sahip ve enterioksin adı verilen bir zehir üretir. Enterioksin, ince bağırsakların duvarında yer alan epitelyum hücrelerinden adenilsikloz adlı bir enzimin salgılanmasına neden olur. Bu enzim siklozendorozinin 3,5 monofosfat adlı bir maddenin üretimini artırarak vücut sıvısının boşluğa geçmesine sebep olur. Vücuda alınan sıvı ve elektrolitler ince bağırsaklardan geri emilmeden dışarıya atılır ve ciddi hastalık belirtileri patojen bakterinin vücuda alınmasını takip eden ilk 6-48 saat içinde kendini göstermeye başlar.