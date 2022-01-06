DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sabancı Holding, Philip Morris Türkiye'deki hisselerini sattı
İslam Memiş'ten ‘olay’ tahmin! 'Fırsatçıların elinde patlayacak'
Gram altın ne kadar düştü? Güncel altın fiyatları
Fed'in planı panik oluşturdu! Bitcoin fiyatı 43.000 doların altına indi
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi
TÜSİAD’dan Erdoğan'a sitem
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı
Elektrik kesintisi 6 Ocak | Elektrik ne zaman gelecek? Eyüp, Esenyurt, Bahçelievler, Acılar elektrikler saat kaçta gelecek?
Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
Lazio - Empoli maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İran’da Kasım Süleymani’nin heykeli ateşe verildi
Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan'a desteğe hazırız
Sıfır Atık Uygulamaları Esas ve Usulleri yayımlandı
Aslı Hatemi kimdir? Aslı Hatemi sağlık durumu nasıl?
Sadakataşı İdlib'de cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

TIMETURK / DÜNYA / Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi

Eski Sovyet ülkelerinin yer aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi. Rusya, barış gücü olarak hava indirme kuvvetlerini ülkeye gönderiyor.

39 Dakika Önce
2022-01-06 12:37:08
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi
Kazakistan yönetiminin ülkede çıkan olayları bastırmak için yaptığı yardım çağrısına Sovyet ülkelerinin yer aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) harekete geçti.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Kazakistan'a barış güçlerini gönderdi.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü yetkilileri, barış gücünün Kazakistan'daki ana görevinin devlet ve ordu tesislerini korumak olduğunu söyledi. Barış gücünün öncü birimleri şimdiden Kazakistan'da çalışmaya başladı.
Barış gücü içerisinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerlerinin yer aldığı belirtiliyor.
KGAÖ yetkilileri, Rusya hava güçlerinin askeri kargo uçaklarının şu an, Rusya'nın barış gücü olarak Kazakistan'a göndereceği birliklerini ülkeye taşıdığını kaydetti. Barış gücü içinde, Rusya'nın hava indirme birlikleri birimleri yer alıyor.
Ekran Resmi 2022-01-06 12.37.32
KGAÖ barış güçleri, ülkede şiddet olaylarına dönüşen protestoların bastırılmasına yardım etmek adına Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev'in isteği üstüne ülkeye gönderiyor.
Barış gücü kapsamında Kazakistan'a gönderilecek askerlerin sayısına ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Ancak KGAÖ'nün barış gücü olarak ayırdığı biriminde 3 bin 600 asker yer alıyor. Söz konusu barış gücü içerisinde askerler, polis kuvvetleri ve sivil birimler bulunuyor. Rusya ordusunun içindeyse, konuşlanma yerleri Samara bölgesi olan ayrı bir barış gücü birimi yer alıyor.
Kaynak: Sputnik Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş