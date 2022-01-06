Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi

Barış gücü kapsamında Kazakistan'a gönderilecek askerlerin sayısına ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Ancak KGAÖ'nün barış gücü olarak ayırdığı biriminde 3 bin 600 asker yer alıyor. Söz konusu barış gücü içerisinde askerler, polis kuvvetleri ve sivil birimler bulunuyor. Rusya ordusunun içindeyse, konuşlanma yerleri Samara bölgesi olan ayrı bir barış gücü birimi yer alıyor.

Kaynak: Sputnik Türkçe