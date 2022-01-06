Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi

Kazakistan yönetiminin ülkede çıkan olayları bastırmak için yaptığı yardım çağrısına Sovyet ülkelerinin yer aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) harekete geçti.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Kazakistan'a barış güçlerini gönderdi.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü yetkilileri, barış gücünün Kazakistan'daki ana görevinin devlet ve ordu tesislerini korumak olduğunu söyledi. Barış gücünün öncü birimleri şimdiden Kazakistan'da çalışmaya başladı.
Barış gücü içerisinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerlerinin yer aldığı belirtiliyor.
KGAÖ yetkilileri, Rusya hava güçlerinin askeri kargo uçaklarının şu an, Rusya'nın barış gücü olarak Kazakistan'a göndereceği birliklerini ülkeye taşıdığını kaydetti. Barış gücü içinde, Rusya'nın hava indirme birlikleri birimleri yer alıyor.
KGAÖ barış güçleri, ülkede şiddet olaylarına dönüşen protestoların bastırılmasına yardım etmek adına Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev'in isteği üstüne ülkeye gönderiyor.
Barış gücü kapsamında Kazakistan'a gönderilecek askerlerin sayısına ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Ancak KGAÖ'nün barış gücü olarak ayırdığı biriminde 3 bin 600 asker yer alıyor. Söz konusu barış gücü içerisinde askerler, polis kuvvetleri ve sivil birimler bulunuyor. Rusya ordusunun içindeyse, konuşlanma yerleri Samara bölgesi olan ayrı bir barış gücü birimi yer alıyor.
Kaynak: Sputnik Türkçe
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