DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bir yıldız bir gezegene dönüşebilir mi?
Ceren Ece Öksüz kimdir? Heyamo şarkısını söyleyen kim?
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri
Rusya'dan amonyum nitrat hamlesi! İhracat durduruldu
'Koçaryan ve Sarkisyan, Hankendi'nden korkaklar gibi kaçtı'
Bilgisayar vergi indirimi | Bilgisayar, tablet, laptop ucuzlayacak mı? Bilgisayara vergi indirimi gelecek mi?
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Cep telefonu vergi indirimi | Cep telefonu ucuzlayacak mı? Cep telefonuna vergi indirimi gelecek mi?
“Çin, Orta Asya ülkelerini ele geçirdi…”
'Kılıçdaroğlu, 'beşli çete'den biriyle görüştü' iddiası
Fikret Orman’dan Mahmutyazıcıoğlu açıklaması: Olay para değil racon mevzusu
3 üniversite öğretim üyesi ve personel alacak
Amerikan şirketleri, Prens Selman’a sırtını döndü
Fransa'da Müslüman kadın futbolcular, başörtüsü yasağına meydan okudu
HDP'den ''Muhalefetin ortak aday fikrine açığız'' açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / 'Koçaryan ve Sarkisyan, Hankendi'nden korkaklar gibi kaçtı'

'Koçaryan ve Sarkisyan, Hankendi'nden korkaklar gibi kaçtı'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermenistan'ın eski faşist liderleri, çocuk katilleri Sarkisyan ve Koçaryan yeniden gündeme geliyor. Biz onları yendik, onlar önümüzde diz çöktüler. Azerbaycan Ordusu'nun Şuşa'ya yaklaşmasıyla birlikte korkaklar gibi Hankendi'den kaçtılar” dedi.

51 Dakika Önce
2022-02-02 09:51:18
'Koçaryan ve Sarkisyan, Hankendi'nden korkaklar gibi kaçtı'

Gence ziyareti sırasında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermeni faşizmi hala yaşıyor. Evet, Vatan Savaşı sırasında onu yendik ve Ermeni faşistlerinin önceki yıllardaki kadar aktif olmadığını söyleyebilirim. Ama Ermenistan'da faşizmin canlanışını izliyoruz” dedi.

aliyev45

Aliyev, Gence ziyareti sırasında Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'na verdiği bir röportaj dikkat çekici ifadeler kullandı.

“Ermenistan'ın eski faşist liderleri, çocuk katilleri Sarkisyan ve Koçaryan yeniden gündeme geliyor. Biz onları yendik, onlar önümüzde diz çöktüler. Tarihe kaçak olarak geçecekler. Ve Ermeni halkının tarihinde Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan kaçak olarak kalacak” diyen Aliyev, “Zira Azerbaycan Ordusunun Şuşa'ya yaklaşmasıyla birlikte korkaklar gibi Hankendi'den kaçtılar. Ama şimdi kendilerini Ermenistan ve Rusya'da tanıtıyorlar. Ermeni faşizmini yendik ama yok edilmedi” açıklamasında bulundu.

“Ermeni faşizminin tüm tezahürlerini yeryüzünden silmeye çalışacağız ve bunun için yeterli güce sahibiz.” diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ancak diğer ülkeler ve uluslararası toplum bu konuda dayanışma göstermeli. Ermeni faşizminin 21. yüzyılda yaptığı bu tahribatlar, iyi ya da kötü faşizmin olmadığı herkese örnek olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Aliyev konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ermenistan'ın hamileri, tarihi misyonumuzu anlamalı ve takdir etmelidir, ne büyük bir talihsizliği ortadan kaldırdık. Sadece topraklarımızı kurtarmakla kalmadık, tüm bölgeyi, Güney Kafkasya'yı da barbar güçlerden temizledik. Bugün başları eğik yaşıyorlar. Ama bir daha başını kaldırmayacaklarını kimse garanti edemez. Ermeni faşizminin bölgemizde yeniden canlanmasına asla izin veremeyiz. Onun bir daha Azerbaycan için potansiyel bir tehdit haline gelmesine izin veremeyiz. Bunu görürsek, yerinde imha ederiz. Bunu herkes bilmeli.”

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş