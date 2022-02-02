'Koçaryan ve Sarkisyan, Hankendi'nden korkaklar gibi kaçtı'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermenistan'ın eski faşist liderleri, çocuk katilleri Sarkisyan ve Koçaryan yeniden gündeme geliyor. Biz onları yendik, onlar önümüzde diz çöktüler. Azerbaycan Ordusu'nun Şuşa'ya yaklaşmasıyla birlikte korkaklar gibi Hankendi'den kaçtılar” dedi.

Gence ziyareti sırasında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermeni faşizmi hala yaşıyor. Evet, Vatan Savaşı sırasında onu yendik ve Ermeni faşistlerinin önceki yıllardaki kadar aktif olmadığını söyleyebilirim. Ama Ermenistan'da faşizmin canlanışını izliyoruz” dedi.

Aliyev, Gence ziyareti sırasında Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'na verdiği bir röportaj dikkat çekici ifadeler kullandı.

“Ermenistan'ın eski faşist liderleri, çocuk katilleri Sarkisyan ve Koçaryan yeniden gündeme geliyor. Biz onları yendik, onlar önümüzde diz çöktüler. Tarihe kaçak olarak geçecekler. Ve Ermeni halkının tarihinde Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan kaçak olarak kalacak” diyen Aliyev, “Zira Azerbaycan Ordusunun Şuşa'ya yaklaşmasıyla birlikte korkaklar gibi Hankendi'den kaçtılar. Ama şimdi kendilerini Ermenistan ve Rusya'da tanıtıyorlar. Ermeni faşizmini yendik ama yok edilmedi” açıklamasında bulundu.

“Ermeni faşizminin tüm tezahürlerini yeryüzünden silmeye çalışacağız ve bunun için yeterli güce sahibiz.” diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ancak diğer ülkeler ve uluslararası toplum bu konuda dayanışma göstermeli. Ermeni faşizminin 21. yüzyılda yaptığı bu tahribatlar, iyi ya da kötü faşizmin olmadığı herkese örnek olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Aliyev konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ermenistan'ın hamileri, tarihi misyonumuzu anlamalı ve takdir etmelidir, ne büyük bir talihsizliği ortadan kaldırdık. Sadece topraklarımızı kurtarmakla kalmadık, tüm bölgeyi, Güney Kafkasya'yı da barbar güçlerden temizledik. Bugün başları eğik yaşıyorlar. Ama bir daha başını kaldırmayacaklarını kimse garanti edemez. Ermeni faşizminin bölgemizde yeniden canlanmasına asla izin veremeyiz. Onun bir daha Azerbaycan için potansiyel bir tehdit haline gelmesine izin veremeyiz. Bunu görürsek, yerinde imha ederiz. Bunu herkes bilmeli.”

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