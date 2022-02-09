DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çankırı'da yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Çankırı'da 10 Şubat Perşembe okul var mı? Çankırı'da fırtına tatili uzadı mı?
Afrin'de 4 canlı bomba saldırısı önlendi
Denizli'de yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Denizli Çameli İlçesi'nde kar tatili uzatıldı mı? Denizli'de yarın okul var mı?
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle görüştü
WhatsApp Web giriş | WhatsApp bilgisayarda nasıl açılır nasıl bağlanır?
CNN: Kabil Havalimanı'nda ölenlerin bazılarını ABD vurdu
RTÜK 72 saat süre verdi! DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi lisans başvurusu yapacak mı?
İHH, 2021'de 100 kalıcı eser inşa etti
Yapıcıoğlu: Yeni Ekonomi Modeli beklenen etkiyi oluşturamadı
Öğretmen adayları dikkat: Mülakat kalkıyor, sınav yerine eğitim geliyor
Bakan Dönmez’den elektrik tarifesinde indirim taleplerine ilişkin açıklama
RTÜK'ten DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi'ne 72 saat mühlet
Yetim Dayanışma Günleri başlıyor
Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı ? Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı arasında ne oldu?
Metaverse arsa çılgınlığı! Türkiye'de ve İstanbul'da binlerce parsel sanal arsa satıldı

TIMETURK / DÜNYA / KKTC yönetimi Halil Falyalı cinayetini görüştü

KKTC yönetimi Halil Falyalı cinayetini görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı'nın dün akşam uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gelişmeler Cumhurbaşkanlığında görüşüldü.

2 Saat Önce
2022-02-09 16:01:45
KKTC yönetimi Halil Falyalı cinayetini görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki görüşmeye, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan katıldı.

Tatar'ın Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle görüşme çevrim içi yapıldı.

Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Tatar, saldırıyla ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturma hakkında istişarelerde bulundu.

Silahlı saldırının tüm KKTC'yi derinden üzdüğüne, olayın tahkikatının büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğüne işaret eden Tatar, "Güvenlik güçlerimiz, olayın faillerini yakalayarak yargı önüne çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Tatar, halkın güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu, kamu düzenini korumak ve halkın güvenliğini sağlamak adına kolluk güçlerinin sorumlulukla görevleri başında olduğuna değinerek, halka itidal çağrısında bulundu ve devletin yetkili organları dışında yapılan açıklamalara itibar etmemelerini istedi.

Falyalı ve Demirtaş için Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır dileyen Tatar, Cumhurbaşkanı olarak konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin emniyet güçlerine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.

Falyalı, dün akşam Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Falyalı, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilmişti. Falyalı, müdahalelere karşın burada hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Falyalı'nın cenazesinin yarın İskele bölgesine bağlı Kumyalı'da toprağa verileceği belirtildi.

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı.

Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı. ​​​​​​​Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.

Olayla ilgili bir kişi tutuklandı

Falyalı ve şoförünün dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bu sabah bir kişi tutuklanmıştı

Olayla ilgili sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verilmişti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş