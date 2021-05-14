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KKTC lideri Tatar: Türk askeri çekilmeyecek, KKTC Gazze olmayacak

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada 'Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC Gazze olmayacaktır.' ifadelerini kullandı.

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14.05.2021 19:09:55
KKTC lideri Tatar: Türk askeri çekilmeyecek, KKTC Gazze olmayacak

Tatar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun mübarek ramazanda Mescid-i Aksa'ya düzenlediği operasyonlardan sonra Gazze'ye yönelik havadan, denizden ve karadan başlattığı saldırıların sürdüğünü belirten Tatar, şöyle devam etti:

"Bayram dinlemeden son sürat devam eden saldırılarda çocuklar, kadınlar ve siviller katledilirken, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası güçler, 1964-74 döneminde Rumların Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarına seyirci kaldıkları gibi Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına karşı da seyirci kalıyor. İsrail'in uyguladığı devlet terörüne, vahşete ve katliamlara seyirci kalanlar, İsrail'in işlemekte olduğu insanlık suçuna ortak oluyor."

Tatar, Gazze'ye yönelik saldırılara dünya seyirci kalırken, ana vatan Türkiye'nin tek başına karşı çıkması, tepki göstermesi ve bunların sonlandırılması için gösterdiği gayretin, insanlık, hukuk ve adalet adına en büyük hizmet olduğunu ve tarihin bunu kaydedeceğini vurguladı.

Gazze'de yaşanan vahşet, terör ve soykırıma dünyanın seyirci kalmasının, kendilerine bir kez daha Kıbrıs'ta ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta geçmişte yaşananları ve Gazze'de yaşanmakta olanları dikkate aldığımızda Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmemiz mümkün değildir. Rum-Yunan ikilisi ile BM ve AB'nin 'Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs'tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs'ta güvenliği AB sağlasın.' taleplerinin nedeni de şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ama dünya şunu bilmelidir ki Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC Gazze olmayacaktır. "

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha şiddetle kınayan, şehit düşen Filistinliler için Allah'tan rahmet ve Filistin halkına başsağlığı dileyen Tatar, destek ve dualarının Filistin halkı için olduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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