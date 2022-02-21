KKTC'de yeni hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Bugün, Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. .