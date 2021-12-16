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KKTC'de seçim sürecinde Kovid-19 önlemleri devrede olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Ocak 2022'de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili uygulanan takvim sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını dikkate alarak, bazı önlemlerin uygulanmasına karar verdi.

35 Dakika Önce
2021-12-16 20:10:47
KKTC'de seçim sürecinde Kovid-19 önlemleri devrede olacak

YSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın yapılacak adaylık başvurularında partiler randevu alarak, parti başkanı ve genel sekreteri veya parti temsilcisi ile YSK'ya, bağımsız adaylar ise yanlarında en fazla bir kişi ile İlçe Seçim Kurullarına başvuru yapacak.

YSK ve İlçe Seçim Kurullarında düzenlenecek herhangi bir toplantıya her parti tek temsilci gönderecek.

Propaganda sürecinde kapalı alanda yapılacak programlarda, sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranlar içeri girebilecek, aşısızlar ise kapalı yerlere alınmayacak.

Açık yerlerde propaganda ve/veya mitingler, 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılacak. Televizyonda 25 metrekare alanlı stüdyolarda en fazla 8 kişi, 25-50 metrekare alanlı stüdyolarda en fazla 10 kişi ve 50-100 metrekare alanlı stüdyolarda ise en fazla 20 kişiyle program yapılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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