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KKTC'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

2 Saat Önce
2021-11-13 13:25:38
KKTC'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Cumhuriyet Meclisi, UBP-DP koalisyon hükümetinin güven oylaması için olağanüstü toplandı. Güven oylamasında 27 kabul, 19 ret oyu kullanılırken 3 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Muhalefet partilerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekillerinin ret oyu kullandığı oylamada güven oyu verenlerin sayısı, ret verenlerden fazla olduğu için yeni hükümet güvenoyu aldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetinin güvenoyu almasının ardından söz alarak hükümetin hayırlı olmasını diledi.

Sucuoğlu, erken seçime kadar hükümetin verimli çalışacağını söyledi.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'nun Başbakanlığında 5 Kasım 2021 kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi 6 Kasım 2021, hükümet programı ise 8 Kasım 2021'de Cumhuriyet Meclisinde okunmuştu.

Hükümet programıyla ilgili görüşmeler 11 Kasım 2021'de yapılmıştı.

Cumhuriyet Meclisinde bugün ayrıca komitelerden oy birliğiyle geçen ve gruplar arası mutabakatla gündeme alınan 5 tasarı veya öneri görüşülecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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