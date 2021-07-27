KKTC'de kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren yapılamayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca, Nisan 2021'den bu yana yürürlükte olan 'kapalı otel turizmi' uygulaması, 10 Ağustos 2021'den itibaren yapılamayacak.