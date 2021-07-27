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TIMETURK / DÜNYA / KKTC'de kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren yapılamayacak

KKTC'de kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren yapılamayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca, Nisan 2021'den bu yana yürürlükte olan 'kapalı otel turizmi' uygulaması, 10 Ağustos 2021'den itibaren yapılamayacak.

1 Saat Önce
2021-07-27 19:49:40
KKTC'de kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren yapılamayacak

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KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının uygulanmasına karar verildi.

KKTC'ye girişlerde ülkeler renk kodlarına göre ayrılarak yeni kriterler belirlendi.

Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı renkteki ülkelerde bulunanların (KKTC vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak.

Kırmızı renkteki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı, sonucu negatif olan PCR sonucu ve 5-7 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Turuncu renkteki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek, aşısız olanlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler, 10 gün karantinaya tabi tutulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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