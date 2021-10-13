DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / DÜNYA / KKTC'de hükümet istifa etti

KKTC'de hükümet istifa etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

1 Gün Önce
2021-10-13 12:52:58
KKTC'de hükümet istifa etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını açıkladı.

Saner, istifanın en kısa sürede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulacağını ifade etti.

Kıbrıs Genc TV'nin aktardığına göre Saner, “Meclis'te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunların istifasını getirdiğini belirtti” ve şunları kaydetti:

“Herkesin bildiği üzere Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi üçlü koalisyonu, kovid-19 salgını şiddetli bir şekilde tırmanırken Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi'nin hükümet etme sorumluluğundan kaçmaları üzerine, bir anlamda zorunlu olarak kuruldu.

8 Aralık 2020'de koalisyon protokolü imzalanır 19 Aralık 2020'de Cumhuriyet Meclisi'nden güvenoyu alırken de belirttiğim üzere hükümetimizin en temel amacı salgının ve onun getirdiği ekonomik sıkıntıların en az sıkıntı ile atlatılması idi.

Ben, bizlere dışardan ve içeriden yaşatılan tüm sorunlara rağmen bu iki konuda başarılı olduk.

Pandemi ile mücadelede dünyanın en iyi beş ülkesinden biriyiz.

Anavatan Türkiye ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sayesinde ekonomimizin sorunlarının aşılması ve yeni bir kalkınma sürecine girme bakımlarından ciddi bir güvence sağlamış durumdayız.
Hal böyleyken Ekim ayı başından itibaren yeni dönem çalışmalarına başlayan Meclisimizin toplanmasında nisap sorunu yaşıyoruz.
Bu da halkımıza icraatları gerçekleştirmek ülkenin çeşitli ihtiyaçlarını gidermek adına yapmamız gereken yasa çalışmalarını engellemektedir.

Son olarak erken seçim tarihinin belirlenmesi için iyi niyetle yaptığımız önerinin de reddedilmesi göstermiştir ki bu Meclisin çalışması için muhataplarımızdan gereken anlayış ve desteği göremeyeceğiz.
Bunlara ek olarak koalisyon ortağı iki partinin içinde yaşanan sorunlar vardır.
Dolayısı ile Meclis'te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar istifayı gündemime almama neden oldu.
Bu noktadan hareketle en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine takdim edeceğim.
Bu noktada şunların çok değerli halkımız tarafından bilinmesini hassaten rica ederim; Ben tüm uzlaşmacı, demokrat, kimliğimle bu hükümetin Devletimiz, Ülkemiz, Halkımız için başarılı olması, her hangi bir şaibeye adının karışmaması, ker kesimin, herkesin kucaklanması için elimden gelen her şeyi bana yapılan tüm haksızlıklara, komplolara, engelleme girişimlerine karşın yaptım.
Bundan sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin, Parlamentomuzun ve Halkımızın takdirine kalmıştır.
8 Aralık'tan bu yana benimle birlikte bu ülkeye hizmet etmek için katkı sağlayan herkese, büyük destek ve anlayışını gördüğüm Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve diğer Türkiye Cumhuriyeti Bakanları'na teşekkürlerimi ifade eder, saygılarımı sunarım.”

Kaynak: kibrisgenctv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş