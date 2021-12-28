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TIMETURK / DÜNYA / KKTC'de erken genel seçim için propaganda süreci başladı

KKTC'de erken genel seçim için propaganda süreci başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 23 Ocak 2022'de yapılacak milletvekilliği erken genel seçim için propaganda süreci başladı.

1 Saat Önce
2021-12-28 19:32:11
KKTC'de erken genel seçim için propaganda süreci başladı

Buna göre, siyasi partiler ve bağımsız adaylar için başlayan seçim propaganda süreci, 22 Ocak 2022'de sona erecek. Türk Telekom

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) propagandayla ilgili duyurusuna göre, seçime katılan siyasal partiler ve bağımsız adaylar, duvar ilanı asmak, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest olacak.

Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde Türk bayrağı, KKTC bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ve yazılar bulundurulması yasak olacak. Türk Telekom

8 siyasi parti erken seçim için 400 aday belirlerken, 3 aday bağımsız olarak seçime katılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, oy kullanacak seçmen sayısını 203 bin 183 olarak açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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