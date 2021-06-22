KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye yerli aşı 'TURKOVAC' tebriği

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'yı Türkiye'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ve üçüncü faz aşamasına geçilen 'TURKOVAC' isimli yerli aşı vesilesiyle tebrik etti.