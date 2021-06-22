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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye yerli aşı 'TURKOVAC' tebriği

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'yı Türkiye'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ve üçüncü faz aşamasına geçilen 'TURKOVAC' isimli yerli aşı vesilesiyle tebrik etti.

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22.06.2021 22:14:05
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye yerli aşı 'TURKOVAC' tebriği

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'yı arayarak Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşı TURKOVAC için tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar bu başarıda emeği geçenleri de kutladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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