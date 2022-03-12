DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rus güçler Ukraynalı Belediye Başkanını kaçırdı
Kızılhaç Ukrayna: Mariupol’de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
Dışişleri’nden Arap Ligi'ne: Tümüyle reddediyoruz
İstanbul'da beyaz güzellik
Bayraktar AKINCI TİHA’dan tarihi rekor!
Sağlıkta rüşvet operasyonu! 51 kişi tutuklandı
Buz tutan yolda 13 araç birbirine girdi
Yine ‘3. Dünya Savaşı’ dedi!
Bakan Nebati'den açıklama
Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon/tır geçişi durduruldu
Azerbaycan’dan Ermenistan'a 5 yeni teklif!
Venezuela: Günde bir milyon varil petrol üretiyoruz
Çiftçilere destek ödemesi başladı
İstanbul Valiliğinden ‘yağ stokçuluğu’ açıklaması
Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı

TIMETURK / DÜNYA / Kızılhaç Ukrayna: Mariupol’de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı

Kızılhaç Ukrayna: Mariupol’de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı

Kızılhaç Ukrayna Heyeti Başkan Yardımcısı Sasha Volkov bulunduğu Mariupol kentindeki son durumu anlattı. Volkov, Kızılhaç genel merkezine telefonla yaptığı açıklamada “Birçok kişinin içecek suyu yok. Tüm marketler ve eczaneler 4 veya 5 gün önce yağmalandı” dedi.

24 Dakika Önce
2022-03-12 00:16:52
Kızılhaç Ukrayna: Mariupol’de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı

Kızılhaç Ukrayna Heyeti Başkan Yardımcısı Sasha Volkov, Rusya ordusunun kuşattığı Mariupol'den Kızılhaç genel merkezine telefonla kentteki son durum hakkında bilgi verdi.

WireAP_2073a2925a61481a960880616c3a1163_16x9_992

Volkov kentte elektrik, su ve gaz tedarikinin bulunmadığını belirterek halkın ısınmadığını ifade etti.

DİYABET VE KANSER HASTALARI İLAÇ BULAMIYOR

marıupol-ukrayna-ölüm

Volkov açıklamasına şöyle devam etti;

“İnsanlar hala su bulmak için uğraşıyor. Kent belediyesi nüfusun yoğun olduğu noktalarda şişe su tedariki sağlıyor ancak yeterli değil. Birçok kişinin içecek suyu yok. Tüm market ve eczaneler 4 veya 5 gün önce yağmalandı. Bazılarının hala yiyeceği var ama ne kadar süre yeteceğinden emin değilim. Birçok kişi çocukları için yiyeceği olmadığını bildirdi. Yine birçok kişi özellikle diyabet ve kanser hastaları çeşitli ilaç ihtiyaçlarını bildirdi. Ama artık kentte bunları bulmanın imkanı yok. Hastaneler kısmen işlevsel çünkü kent belediyesi yakıt sağlıyor.”

61029840_303

Antalya'daki üçlü zirveye katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro dün yaptığı basın açıklamasında, görüşmelerde önceliğinin Mariupol'e insani koridor açılması olduğunu belirtmişti. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş