Kısmi askeri seferberlik nedir? Kısmi askeri seferberlik ilan edince ne olur? soruları Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlık referandumuna gideceğinin açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini açıkladı.

Kısmi askeri seferberlik nedir? Kısmi askeri seferberlik ilan edince ne olur? soruları Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlık referandumuna gideceğinin açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini açıkladı.

Rusya lideri Putin'in açıklamaları dünya ülkelerinde son dakika olarak yansıdı. Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını desteklediklerini ifade eden Putin Rusya'nın toprak bütünlüğü için 'her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını' söyledi. Putin, ulusa sesleniş konuşmasıyla kısmi askeri seferberlik ilan etti.

Kısmi askeri seferberlik nedir?

Tam seferberlikte bir ülke elindeki tüm güçleri savaşın gidişatını değiştirmek anlamında kullanabiliyor. Ülkedeki eli silah tutan herkes potansiyel askeri güç olarak değerlendirilebiliyor. Kısmı askeri seferberlikte ise durum biraz daha hafif oluyor. Kısmi askeri seferberlik ile Rusya'nın Ukrayna cephesinde güç kazanması hedefleniyor. Kısmi seferberlik kararı sonurası Rusya'da yedekte bulunan ve silahlı kuvvetlerde görev yapan, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, silah altına alınacak.

Kısmi askeri seferberlik ilan edince ne olur?

Kısmi seferberlik ilanı ile savaş koşullarına daha aktif şekilde hazırlıkılı olmak anlamına geliyor. Rusya'da Putin'in seferberlik ilanı, ülke halkında paniğe yol açtı. Putin seferberlik ilanıyla gönüllülere Donbas'ta savaşabilmeleri için imkan sağlanacağını da belirtti. Ülkeden çıkış yapmak isteyen Ruslar havalimanlarına akın edince uçaklarda bilet bulmak zorlaştı. Bunun üzerine uçak bileti fiyatları 5'e katlandı.

Putin: her türlü silahı kullanırız

Putin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Batı ülkemizi yok etmek istiyor, hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek. Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını destekliyoruz. Batı Rusya ve Ukrayna arasında barış istemiyor. Ukrayna kalkını ölüme göndermeye çalıştılar. Batı bize nükleer şantaj yapmaya çalıştı. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil. Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca ilerleyen zamanlarda silah üretimini artıracaklarını aktardı.