Kırımoğlu: Tokayev’in Rusya’dan yardım talebi Kazak halkına ihanettir

Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na Kazakistan’daki son gelişmeleri değerlendirdi

Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kazakistan'daki son gelişmeleri Kırım Tatar televizyonu ATR sunucusu Kırım Tatar gazeteci Gülsüm Halilova'ya değerlendirdi. Kırımoğlu, Kazakistan olaylarına dair en üzücü şeyin Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in kendi imkanlarıyla bu olayı çözmek yerine Rusya'dan yardım istemesi olduğunu vurguladı.

Kırım Tatar televizyonu ATR'ye konuşan Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kazakistan'daki son gelişmelere dair şunları söyledi:

“Rusya'dan yardım istemek kendi halkına ve devletine ihanettir”

“Kazakistan'da hoşumuza gitmeyen olaylar oldu. Ama bizim için en üzücü şey ise şu oldu: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kendi imkanlarıyla bu olayı çözmek yerine Rusya'dan yardım istedi. Buna, kendi halkına ve devletine ihanet demek mümkündür. Rusya'yı kendi toprağına çağırmak ne demek. Biz Rusya'nın bir ülkeye girdiğinde ne yaptığını Kırım'da çok iyi biliyoruz. Bu, Kazakistan için büyük tehlikedir.

“Rusya'nın sözlerine güvenilmez”

Ayaklanan insanlarla hiçbir müzakere yapmadan öldürmek insanca bir tavır değildir. İleri de ne olacak göreceğiz. Ama ne Kazakistan'ın ne de Rusya'nın menfaatine değil bunlar. Evet, Rusya yeterince bundan faydalanacak. Evet, 3 bin Rus askeri gönderdiler ama 3 bin mi 30 bin mi onu şimdi kesin olarak söylemek mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman Rusya'nın sözlerine güven olmaz. Ümit ederiz ki, orada bir huzur tesis edilir ve yabancı ülkelerin askerleri oradan çıkarlar.

Rusya'nın yardım karşılığı ileri sürdüğü şartlar

Ama çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı? Bizim aldığımız çeşitli kaynaklara göre, Kazakistan'a destek vermek için çeşitli şartlar ortaya koymuşlar. (Rusya)

Birincisi, Kırım Yarımadası'nın işgalini resmen tanıyacak, Kırım'ın sözde Rusya toprağı olduğunu kabul edecek. İkincisi, orada Rusların askeri üslerini yerleştirecek. Böylelikle, Kazakistan bundan sonra bağımsız bir devlet olmayacak.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.