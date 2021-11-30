Kırımoğlu’ndan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı ihtimaline ilişkin açıklama

Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna sınırları yakınlarında ve işgal altındaki Kırım’da konuşlandırılan Rus birliklerinin Ukrayna’ya saldırıya geçmesinin Rusya Federasyonu için “bir sonun başlangıcı olacağını” ifade etti.

Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınlarındaki askeri yığınağını değerlendirdi. Kırım Haber Ajansına (QHA) konuşan Kırımoğlu, bir ülkenin ulusal çıkarlarına dayanarak atacağı adımların tahmin edilmesinin mümkün olduğunu ve Ukrayna'ya karşı saldırı düzenlemenin Rusya'nın çıkarlarıyla açıkça örtüştüğünü belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya planlamadığı konusundaki açıklamasını hatırlatan Kırımoğlu, “Öte yandan, Rusya Kırım'ı da işgal etmemeliydi ve Donbas'taki savaşı başlatmamalıydı, ama bunları yaptı. Onların sözlerine güvenmek için bir neden yok. Kremlin'in eylemlerini öngörmek zor olduğu için Ukrayna her türlü senaryoya hazır olmalıdır.” dedi. Ayrıca Kırımoğlu, Ukrayna sınırları yakınlarında ve işgal altındaki Kırım'da konuşlandırılan Rus birliklerinin Ukrayna'ya saldırıya geçmesinin Rusya Federasyonu için “bir sonun başlangıcı olacağını” da belirtti.

KREMLİN SÖZCÜSÜ SALDIRI İDDİALARI REDDETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın birilerine saldırmak niyetinde olduğu şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti.

RUSYA'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Kremlin danışmanı Fyodor Lukyanov, 25 Kasım'da NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka katılmasına asla izin verilmeyeceğine dair kesin garanti vermediği takdirde Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını açıklamıştı.

ZELENSKIY: SAVAŞ ÇIKABİLECEĞİNE DAİR BİR TEHDİT VAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy 26 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, ülke sınırlarındaki Rus askeri hareketliliğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Zelenskıy, Ukrayna'nın, tırmanan gerilimle baş edebileceğini vurgulayarak söz konusu saldırı ihtimaline dair, “Ortada bugün yarın savaş olacağına dair bir tehdit var ve biz bunu tartışmaya tamamen hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kırılo Budanov da, Rusya'nın, Ocak-Şubat aylarında Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığını söylemişti. Rusya Federasyonunun 92 binden fazla askeri, Ukrayna sınırına yerleştirdiği biliniyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgal etmesiyle tırmandı. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinde çıkan çatışmalarda bugüne kadar 14 binden fazla Ukraynalı hayatını kaybetti.

QHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.