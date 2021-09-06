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Kırımlı siyasetçi Neriman Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı

Rus mahkemesinden Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı

47 Dakika Önce
2021-09-06 21:26:46
Kırımlı siyasetçi Neriman Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal 4 Kasım'a kadar tutuklu kalacak.

Kırım Dayanışması Platformu'nun Facebook'tan yaptığı açıklamada, Akmescit şehrindeki Kievskiy Bölge Mahkemesi, Celal'in 4 Kasım'a kadar tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Mahkeme, savunma tarafının ev hapsi tedbiri talebini reddetti.

Celal, "sabotaj" iddiasıyla 12 ila 15 sene arasında hapis cezasıyla yargılanıyor.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkünü gözaltına almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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