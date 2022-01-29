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Kırımlı siyasetçi Çubarov: ‘Suya yaslanma, Rus’a inanma’

KTMM Başkanı Çubarov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma ihtimaline ilişkin “Ruslara güven olmadığı için en kötüsüne hazırlanmalıyız” dedi

17 Dakika Önce
2022-01-29 21:50:35
Kırımlı siyasetçi Çubarov: ‘Suya yaslanma, Rus’a inanma’

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov 2014 yılını hatırlatarak, “Rusya ve Putin söz konusu olunca en kötüye hazırlanmak gerekiyor” dedi.

“En kötü seçeneğe hazırlanıyoruz”

Kırım Haber Ajansı'na konuşan Refat Çubarov, 2014 yılında Putin'in resmi açıklamalarında Ukrayna'nın kardeş, komşu bir devlet olduğunu açıkça söylediğini ancak kısa bir süre sonra Kırım'ı işgal ettiğini hatırlatarak, “Kırım Tatarlarının 300 yıllık atasözü vardır: ‘Suya yaslanma, Rus'a inanma'. Bu yüzden en kötü seçeneğe hazırlanıyoruz; Ukrayna ve Kırım'ı kurtarmak için savaşmaya.” dedi.

Bununla birlikte Çubarov, askeri saldırının küresel bir savaşa dönüşme olasılığının çok yüksek olduğunu belirterek, “Her şey Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullanacağı yönteme bağlı. Bölgesel müdahaleler olacaksa sonraki gelişmeler dünyanın ve ortaklarımızın verdiği tepkilere bağlı olacak.” diye kaydetti. .

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