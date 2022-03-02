Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu: Türk halkına minnettarız

Kırım Tatarlarının milli lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik aralıksız devam eden saldırıları ile gelinen sürece dair yeni açıklamalarda bulundu.

Kırımoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatarlarına kapılarını açan ve her alanda desteğini gösteren Türkiye için “Dünyanın her yerindeki mazlum insanlara yardım elini uzatan, kucağını açan Türk halkına minnettarız.” dedi.

Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya'nın 7 gündür aralıksız saldırdığı Ukrayna'daki gelinen sürece dair açıklamalarda bulundu. Kırımoğlu, Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle can güvenlikleri tehlikede olan Ukrayna'daki Kırım Tatarlarının Türkiye'ye tahliye edilmeleri başta olmak üzere bu süreçte Türkiye'nin destekleri için teşekkürlerini ifade etti. Türk halkını devletiyle, muhalefetiyle, sivil toplum örgütleriyle mazlum Ukrayna halkının yanında olduğunu görmenin kendilerine güç verdiğini vurgulayan Kırımoğlu, şunları kaydetti:

"KIRIM'I İŞGAL ETTİĞİNDE YETERLİ KARŞILIK GÖRMEYEN RUSYA UKRAYNA'YA DA SALDIRDI"

“2014 yılında uluslararası hukuka tecavüz ederek vatanımız Kırım'ı işgal eden Rusya, Putin rejimi, yeterli karşılık görmeyince, bu defa bütün Ukrayna'yı işgal etmek için saldırdı. 44 milyonluk bir ülkenin; demokratik, özgür ve bağımsız yaşama iradesini çiğneyerek, kendi totaliter rejimine bağlamak için kanlı bir savaşa girdi. Ukrayna halkı, devletiyle askeriyle birleşerek bu saldırıya direnmektedir.

"KIRIM TATARLARI İŞGALE BOYUN EĞMEDİ, EĞMEYECEK"

Elbette, biz Kırım Tatarları da 2014'ten beri işgale boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Bu işgal karşısında biz de elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Türk halkını devletiyle, muhalefetiyle sivil toplum örgütleriyle mazlum Ukrayna halkının yanında olduğunu görmek, sivil toplum örgütlerinin, Kızılay'ın Türk devletinin diğer organlarının yardım etme gayretleri ve desteği bize güç vermektedir.

"TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ"

Dünyanın her yerindeki mazlum insanlara yardım elini uzatan kucağını açan Türk halkına minnettarız.

Kırım Türkleri ve bütün Ukrayna halkı bugünleri unutmayacaktır. Bu mücadele ve direnişin, halkın zaferi ile sonuçlanacağına, işgal edilen yurdumuz Kırım'ın da işgalden kurtulacağına inancımız tamdır.”

KırımHaberAjansı .