Kırım Tatar bayrağı, Ukrayna Dışişleri Bakanlığında göndere çekildi

26 Haziran Kırım Tatar Bayrak Günü dolayısıyla, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı binasının önünde Kırım Tatar bayrağı göndere çekildi. Törene Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov katıldılar.

Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın 2010 yılında aldığı kararla her yıl 26 Haziran günü, Kırım Tatar Milli Bayrak Günü olarak kutlanıyor. Kırım Tatar Bayrak Günü dolayısıyla Ukrayna Dışişleri Bakanlığı binası önünde Kırım Tatar bayrağını göndere çekme töreni düzenlendi. Törene Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Daimi Temsilci Yardımcısı Tamila Taşeva katıldılar.

Törende konuşan Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, “Bu bayrakla 26 Şubat 2016 tarihinde Kırım Tatarları, Kırım Parlamentosunu Putin'e Kırım'ı Rusya Federasyonu'na bağlama çağrısı yapmayı talep eden şovinistlere karşı koydu. Rusya ertesi gün Kırım'ı işgal etmeseydi, eminim ki, biz tek başımıza Ukrayna egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya başarırdık.” ifadeleri kullandı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: RUSYA, KIRIM TATARLARININ KİMLİĞİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Bayrak Günü vesilesi ile yayımladığı mesajda, uluslararası toplumu Rusya'ya uygulanan siyasi ve diplomatik baskıyı arttırmaya ayrıca işgal altındaki Kırım'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarının haklarını korunmasını sağlamaya davet etti.

Bakanlık, Rusya'nın 70 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de Kırım Tatarlarının kimliğini yok etmeye çalıştığını, “Kırım Tatar milli sembollerinin anısı yok ediliyor, Kırım'ın yerli halkının kültür,dil ve din hakları kaba bir şekilde ihlal ediliyorlar. Rus işgalci yönetimi tüm dini topluluklara karşı baskı politikası yürütüyor, Kırım Tatarlarının dini anıtları yok ediliyor, yasa dışı kazı çalışmaları yürütülüyor ve kültür eserleri Kırım'dan Rusya Federasyonu'na gönderiyorlar.” sözleriyle vurgularken, Ukrayna'nın, işgalci devletin Kırım Tatar kimliğini yok etmeye yönelik siyasetini kınadığını ifade etti.

KIRIM TATAR BAYRAK GÜNÜ

Kırım Tatar Milli Bayrak Günü ilk kez 2010 yılında kutlandı. Aynı yıl düzenlenen 5'inci Kırım Tatar Milli Kurultayında 26 Haziran tarihinin her yıl Kırım Tatar Milli Bayrak Günü olarak kaydedilmesi kararı kabul edildi.

Kırım Tatar Bayrak Gününün kutlandığı 26 Haziran tarihinde Kırım'da başkent Akmescit ve diğer yerleşim yerlerinde her yıl binlerce insanın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyordu. Fakat Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra Kırım Tatar Bayrak Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler Kırım Tatar Milli Meclisinin koordinasyonuyla Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarınca Ukrayna'nın ana kısmında gerçekleştirilmeye başladı.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.