DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Aziz Nesin doğum tarihi ne zaman? Aziz Nesin kaç yaşında öldü?
Bulgaristan PS4 fiyatları | Bulgaristan'da PS4 ve PS5 fiyatı ne kadar?
Kırım Platformu'na katılacak ülke sayısı 40'a ulaştı
'ÖTV matrah düzenlemesiyle yeni araç alım fiyatlarında düşüş olacak'
İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor
Alman profesyonel boksör Daniel Schmidt İstanbul’da..
Aksaray'da otomobil şarampole devrildi; ağabey öldü, 2 kardeşi yaralı
İhsan Şenocak kimdir? İhsan Şenocak nereli kaç yaşında?
Cari denge mayısta 1.13 milyar dolar açık verdi
İngiltere Savunma Bakanı’ndan Taliban’a tehdit gibi uyarı
Trabzon'dan 59 ülkeye fındık ihraç edildi
Burhan: Türkiye bizim için çok önemli
Muammer Yanık kimdir? Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık nereli kaç yaşında?
Trabzonspor'dan Siopis bombası
Türkiye'nin 7 aylık yaş meyve sebze ihracatını 5 ürün sırtladı

TIMETURK / DÜNYA / Kırım Platformu'na katılacak ülke sayısı 40'a ulaştı

Kırım Platformu'na katılacak ülke sayısı 40'a ulaştı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Platformu Zirvesi'ne uluslararası desteğin arttığını, katılımını onaylayan ülke sayısının 40'a ulaştığını belirtti.

40 Dakika Önce
2021-08-13 12:36:44
Kırım Platformu'na katılacak ülke sayısı 40'a ulaştı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Platformu Zirvesi'ne uluslararası desteğin arttığını, katılımını onaylayan ülke sayısının 40'a ulaştığını belirtti.

Kuleba, basın toplantısında, Kırım Platformu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırım'da 7 senedir süren ilhak boyunca konuya ilişkin bir çözüm mekanizması olmadığını vurgulayan Kuleba, "Platformla birlikte bu hata düzeltilmiş olacak." dedi.

Platforma uluslararası desteğin arttığını aktaran Kuleba, katılımını onaylayan ülke sayısının 40'a yükseldiğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un platform için "cadılar bayramı" ifadesine ilişkin Kuleba, Lavrov'un bu gergin tepkisinden memnun olduğunu dile getirdi.

Mahatma Gandi'nin "Önce sizi yok sayarlar, sonra size gülerler, sonra sizle savaşırlar ve sonra siz kazanırsınız." sözlerini hatırlatan Kuleba, şu anda 3. aşamada olduklarını, yakında 4. aşamanın geleceğini ve Kırım'ın kurtulacağını ifade etti.

- Kırım Platformu Zirvesi

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için 23 Ağustos'ta Kiev'de Kırım Platformu Zirvesi gerçekleştirilecek.

Devlet başkanları, dışişleri bakanları, parlamenterler ve uzmanlar seviyesinde oluşacak platform kapsamında Kırım'ın ilhakının tanınmaması, Azak ve Karadeniz bölgelerinin silahlandırılması, Kırım'ın tekrar entegrasyonu ve Kırım Tatar Türklerinin haklarının tazmin edilmesi konulu 4 panel yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş