Kırım Köprüsü’ndeki patlamanın ardından Rusya’dan sert açıklama

Kırım Köprüsü’nde sabahın erken saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası başlayan yangın söndürülürken can kaybı olmadığı açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukraynalı yetkililerin Kırım Köprüsü'ndeki patlamaya verdiği tepkinin Kiev'in ‘terörist özünü' gösterdiğini belirtti.

Zaharova, “Kiev rejiminin sivil altyapının tahrip edilmesine verdiği tepki, onun terörist özünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

MİŞUSTİN İMZALADI!

Rusya Başbakanı Mişustin, Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili komisyon oluşturmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kırım Köprüsü'ndeki olayın nedenlerini belirlemek ve sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin başkanlığında hükümet komisyonu oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Komisyon, Ulaştırma Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, İnşaat Bakanlığı, Rusya Federal Deniz Ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorrechflot),, Federal Otoyol Servisi (Rosavtodor), Federal Demiryolu Taşımacılığı Ajansı (Roszhildor), Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), İçişleri Bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) temsilcilerinin yanı sıra Krasnodar Bölgesi valisi ve Kırım Cumhuriyeti başkanından oluşuyor.