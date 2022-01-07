Kırım’ın işgali operasyonunu yöneten Rus korgeneral Kazakistan’da!

Kazakistan’daki son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talebi üzerine Kazakistan’a gönderilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) silahlı güçlerinin başına, 2014 yılında Kırım’ı işgal etme operasyonunu yöneten Korgeneral Andrey Serdyukov getirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki akaryakıt zammına karşı başlayıp, hükumet karşı eylemlere dönüşen protestoların bastırılmasına yardımcı olmak için Çarşamba günü, Rusya'nın önderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (CSTO) yardım istedi. Örgütte, Rusya, Kazakistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan yer alıyor.

Kırım'ın işgalinde görevliydi

Kazakistan'daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü silahlı güçleri başına Rus Korgeneral Andrey Serdyukov getirildi. Serdyukov, Rusya'nın Şubat 2014'te başlattığı Kırım'ı işgal etme operasyonunu yönetti. 2019 yılında ise Suriye'deki Rus birliklerinin komutanlığını yaptı. Serdyukov, Kırım, Yugoslavya, Çeçenya ve Suriye'de olmak çeşitli bölgelerdeki operasyonlarda tecrübeli.

Daha önce Kazakistan'a gönderilen Rus birlikleri arasında, 2014 yılında Kırım'ı işgal etme operasyonuna katılan 45. özel kuvvetler tugayı birliklerinin de yer aldığı bildirilmişti.

Kazakistan'da neler oluyor?

Kazakistan'ın Mangıstav eyaletinde 2 Ocak 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarındaki artan zam nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline hızla yayıldı. Almata'da da başlayan gösteriler, ülke genelinde hükumet karşıtı protestolara dönüştü. Ülkede protestolar hükümetin istifasına rağmen devam ederken, göstericiler, kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Tokayev, halkı sabır ve itidale davet ederken, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da, ülkedeki son durum hakkında bilgi notu paylaştı. Öte yandan, Kazak medyası, Almata'da göstericilerin belediye binasını ele geçirdiğini bildirdi.

Kazakistan genelinde protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 5 Ocak 2022'de ulusa sesleniş konuşması yaptı. Tokayev, bugünden itibaren Kazakistan Güvenlik Konseyi başkanı olarak göreve başladığını duyurdu. Bu görevi, ülkede Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev yürütüyordu.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.