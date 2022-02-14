Kırım Derneği'nden Ukrayna-Rusya gerginliği hakkında basın bildirisi

Kırım Derneği Genel Merkezi, Ukrayna-Rusya gerginliği hakkında bir basın bildirisi yayımladı.

Bildiride, Kırım'ın işgalinin 8'inci yılında Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne karşı saldırganlığının kabul edilemez şekilde artmasını hem Ukrayna halkı, hem de Ukrayna devletinin vatandaşı olan Kırım Tatar halkı adına diasporada yaşayan Kırım Tatarlarının büyük endişe ve kaygı ile takip ettiği vurgulandı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği 14 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna-Rusya gerginliği hakkında bir basın bildirisi yayımladı. Kırım Derneği Genel Merkezinin basın bildirisinde yer alan ifadelerin tamamı şöyle:

Tarihî vatanımız Kırım'ın 2014 yılında işgali ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine dünyanın gözleri önünde tecavüz eden Rusya Federasyonu'nun bu yasa ve ahlak dışı fiili, Kırım'ın işgalinin ilk anından itibaren vatanda ve diasporada yaşayan Kırım Tatarları tarafından suç olarak kabul edilmiştir.

Millî hareketini, varlığını ve bütünlüğünü uluslararası hukuk, adalet, insan hak ve özgürlükleri temeline dayandıran Kırım Tatarlarının, Rusya'nın tarihî anavatanlarına yönelttiği bu tecavüze karşı mücadele ve direnişleri, işlenen bu suç tüm sonuçlarıyla ortadan kalkana dek devam edecektir.

“RUSYA DEVLETİ İLE KIRIM TATARLARININ BİR GELECEĞİ OLAMAZ”

İşgalin 8. yılını doldurduğu bu günlerde Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne karşı saldırganlığının kabul edilemez şekilde artmasını hem Ukrayna halkı, hem de hukuk, adalet, insan hakları ve özgürlükleri temelinde birleştiğimiz Ukrayna devletinin vatandaşı olan Kırım Tatar halkı adına diasporada yaşayan Kırım Tatarları olarak büyük endişe ve kaygı ile takip etmekteyiz. Bu meyanda yayılmacı, insan hak ve özgürlüklerini her daim çiğneyen, tarihi ve bugünü baskı ve zulüm emsalleri ile dolu, insanlık tarihine işlemiş olduğu soykırım ve katliamlarla geçmiş ve bugün de bu politikalarını aynen uygulayan bir Rusya devleti ile Kırım Tatarlarının birlikte bir geleceği olmayacağını kararlılıkla tekrar ifade ederiz.

“ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA AÇIKÇA HAKARETTİR!”

Bu bağlamda Kırım Tatarlarının en yüksek temsil organları olan Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kırım Tatar Millî Meclisi'nin vatanımız Kırım'ın geleceğini demokrasiye, hukuka, adalete ve insan haklarına saygılı Ukrayna devleti ile birlikte inşa etme kararlılığını bütün Kırım Tatar diasporası da yekvücut desteklemektedir. Bu kararlılığın aksini iddia etmek, Rusya rejimlerinin iki buçuk asırdır baskı ve zulümle, sürgün ve katliamlarla yok etmeye çalıştığı halkımızın varlığına ve baskılar altında hayatını kaybeden şehitlerimizin aziz hatırasına açıkça hakarettir.

KIRIM TATAR DİASPORASINDAN RUSYA'YA ÇAĞRI

Bugün endişe ve kaygı ile takip ettiğimiz ve her geçen dakika giderek artan gerginliğin sıcak çatışmaya dönmesi ne Kırım Tatarları ne Ukrainler ne de sivil Rus halkı için asla ve asla istenilen bir durum değildir. Rusya Federasyonu ve onun savaş hazırlığında olan yetkililerini kaybetmiş oldukları akl-ı selimi tekrar bulmaya, saldırgan politikalardan, Ukrayna'nın doğusundaki yayılmacı emellerinden vazgeçmeye ve vatanımız Kırım'ı terk etmeye bir kez daha davet ediyoruz.

KırımHaberAjansı .